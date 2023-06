Hombre confiesa que asesinó a su casero hace 15 años: “estoy cansado de vivir con mi vida”

Un hombre en Estados Unidos hizo una confesión que pocos se esperaban, el asesinato de su casero, un hombre de 69 años que murió en 2008. Durante todos estos años el atacante había logrado impedir que le siguieran la pista y ser judicializado por el delito, sin embargo, este 2023, 15 años después del crimen, decidió contarlo a las autoridades.

Según informó la cadena estadounidense CNN, en mayo el hombre identificado como Tony Peralta llamó a las autoridades y afirmó que quería confesar el crimen que él mismo había cometido, afirmando que había asesinado a William “Bill” Blodgett, un hombre que había sido identificado como desaparecido en Nuevo México, pero que no se tenía rastro de él.

Peralta indicó a las autoridades el arma que usó y dónde escondió el cuerpo, los detalles necesarios para completar el caso - Foto: AP

“Me confieso, hombre. Me confieso. No quiero vivir más la vida sin confesar. Dígales que era un buen hombre y que no debería haber hecho lo que hice. Él siempre fue bueno conmigo, y le quité la vida sin motivo, y no tengo excusa”, habría dicho Peralta en su confesión, según recoge el medio CBS, expresando que no podía excusarse por su crimen y que no quería seguir ocultando el secreto.

En su confesión, Peralta indicó a las autoridades el arma que usó y dónde escondió el cuerpo, los detalles necesarios para completar el caso que ya sumaba más de una década y que, si no hubiera sido por la revelación de este hombre, probablemente continuaría archivado.

“Mucha gente tiene una excusa, yo no tengo ninguna (...) Estoy cansado de encubrirlo (..) Estoy cansado de vivir con mi vida, señor.(...) Lo maté con un destornillador”, afirmó Peralta según recoge CNN, explicando el porqué había decidido confesar su crimen, así como lo que utilizó para quitarle la vida a Blodgett.

Pues bien, la investigación sobre la desaparición de Blodgett dio a conocer que, antes de la desaparición, el adulto mayor había tenido problemas con Peralta, por lo que había intentado sacarlo de la vivienda en arriendo, sin embargo, cuando las autoridades interrogaron al atacante no encontraron ningún indicio de culpabilidad.

“Se han agotado todas las pistas relacionadas con este caso. Este caso se cerrará a la espera de nuevas pistas o información”, confirmó el medio citado, que se había puesto en el artículo de Blodgett y luego se archivó.

Ahora, Peralta está siendo investigado y juzgado por las autoridades en Estados Unidos, por lo que se espera que próximamente se informe sobre la sentencia del juez que está a cargo del caso.

La investigación sobre la desaparición de Blodgett dio a conocer que, antes de la desaparición, el adulto mayor había tenido problemas con Peralta. - Foto: AP

Hombre de 58 años fue acusado de violar a una niña de 11 años

Un hombre de 58 años del noroeste de Miami-Dade fue arrestado este jueves, 1 de junio, luego de ser acusado de violar a una niña de 11 años en North Miami Beach.

Según una orden de arresto, la víctima denunció haber sido agredida sexualmente por Diego Fernando Abella Franco en un lapso de unos seis años. Local 10 News no especifica cómo Abella Franco conoció a la niña para proteger su identidad.

La detective de la policía de North Miami Beach, Zoila Exclusa, escribió que se reunió con la niña el 13 de octubre, quien le dijo que había sido “abusada sexualmente” por Abella Franco cuatro días antes.

La niña le dijo a Exclusa que Abella Franco llamó a la niña a su habitación, le entregó un teléfono celular sin nadie en la otra línea, luego cerró la puerta con llave y la amenazó con amargarle la vida si no hacía lo que él decía.

Exclusa escribió que Abella Franco luego violó a la niña y amenazó con decirle al pariente de la víctima que la niña estaba “fumando hierba” si se lo contaba a alguien.

Abella Franco, de nacionalidad colombiana, fue arrestado en el Departamento de Policía de North Miami Beach por un cargo de agresión sexual contra una víctima menor de 12 años. - - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según el informe, la niña dijo que le contó a sus familiares sobre los años de abuso y en un momento se lo denunció a un maestro, pero la familia le dijo que Abella Franco diría que estaba “mintiendo”.

En una entrevista con la Policía, Abella Franco dijo que la niña “usa vaporizadores y es una mentirosa”, y afirmó que entró sola a la habitación y que no había tenido ninguna actividad sexual, según el informe. Hasta el momento, Abella Franco, de nacionalidad colombiana, fue arrestado en el Departamento de Policía de North Miami Beach por un cargo de agresión sexual contra una víctima menor de 12 años.