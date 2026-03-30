Estados Unidos

Inmigrantes en alerta: debate judicial busca quitar alternativa para nacionalizarse en EE. UU.

El proceso se debatirá en la Corte Suprema, la Enmienda 14 tiembla en el país norteamericano.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

30 de marzo de 2026, 4:25 p. m.
Un bebé recién nacido vestido con los colores de la bandera estadounidense, con fondo azul.
Un bebé recién nacido vestido con los colores de la bandera estadounidense, con fondo azul. Foto: Getty Images

La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para analizar un caso clave que podría redefinir el alcance de la ciudadanía por nacimiento en el país, un principio consagrado en la Constitución y que ha sido eje del sistema migratorio estadounidense durante más de un siglo.

El ‘zar de la frontera’ mantiene al ICE en aeropuertos sin fecha de salida clara

Según información oficial del proceso judicial, el alto tribunal escuchará argumentos en abril de 2026 sobre interpretaciones relacionadas con la Enmienda 14 de la Constitución, la cual establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana.

nacimiento
El debate busca que los hijos de inmigrantes no reciban la ciudadanía por nacer en EE. UU. Foto: Adobe Stock

Distintos sectores políticos buscan limitar el alcance de este derecho. Según documentos judiciales y análisis recogidos por medios estadounidenses, algunos argumentos plantean que la ciudadanía por nacimiento debería aplicarse únicamente a hijos de personas con estatus legal en el país.

Sin embargo, esta interpretación podría entrar en conflicto con precedentes históricos como el caso United States vs. Wong Kim Ark, el cual estableció que la ciudadanía por nacimiento aplica a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente de la nacionalidad o estatus migratorio de sus padres.

Estados Unidos

El ‘zar de la frontera’ mantiene al ICE en aeropuertos sin fecha de salida clara

Estados Unidos

Estados Unidos anuncia construcción de ‘enorme’ complejo militar: esto se sabe

Estados Unidos

¿Cómo emprender en EE. UU. siendo latino?: cubana cuenta cómo lo logra vendiendo café

Estados Unidos

Hallaron un tesoro español de 1715 avaluado en un millón de dólares en la costa de Florida

Estados Unidos

Lo que debe saber sobre los nuevos controles de ICE y CBP en aeropuertos de EE. UU. en Semana Santa

Estados Unidos

¿Cooperación comercial?: China hace guiño a Estados Unidos en medio de tensiones internacionales por Medio Oriente

Estados Unidos

Maniobra crítica evitó colisión aérea en California, Estados Unidos: avión con 168 personas y helicóptero militar cruzaron rutas

Estados Unidos

Quemado y detenido: hombre intentó cruzar la frontera escondido en peligrosa parte de una camioneta

Estados Unidos

ICE expande centros de detención en EE. UU. 2026: ¿Qué significa para los inmigrantes?

Estados Unidos

Nueva medida contra los inmigrantes en EE. UU.: estos son los extranjeros que estaban refugiados y ahora pueden ser arrestados

Este precedente judicial ha sido fundamental para la aplicación del principio y defensa de este derecho en Estados Unidos. Modificarlo implicaría un cambio estructural en el sistema legal del país.

Los extranjeros ya no podrán comprar viviendas en zonas clave de Florida, Estados Unidos: esta es la ley que lo prohíbe

De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos civiles, una eventual restricción tendría implicaciones directas para millones de personas. La ‘American Civil Liberties Union’ ha advertido que limitar la ciudadanía por nacimiento podría generar inseguridad jurídica y afectar a niños nacidos en territorio estadounidense.

Por ende, diversas organizaciones sostienen que la Enmienda 14 fue diseñada precisamente para garantizar la ciudadanía sin discriminación, tras la abolición de la esclavitud en el siglo XIX.

¿Qué argumentan quienes buscan abolir la Enmienda 14?

Sectores que promueven una revisión del alcance de este derecho argumentan que el contexto migratorio actual es distinto al de finales del siglo XIX, por lo que consideran necesario reinterpretar el alcance constitucional de la ciudadanía por nacimiento.

Corte Suprema de Estados Unidos
La decisión se tomará en la corte judicial de EE. UU. Foto: Getty Images

Otras voces coinciden en que el fallo de la Corte Suprema podría tener efectos significativos en la política migratoria del país, especialmente en un escenario donde el tema se ha convertido en uno de los más sensibles en la agenda pública estadounidense.

La ciudadanía por nacimiento ha sido un pilar del sistema legal en Estados Unidos y ha permitido que hijos de inmigrantes accedan a derechos civiles plenos desde su nacimiento.

No obstante, es hasta abril que se debatirá en la corte esta posible abolición, por lo que la decisión de las autoridades judiciales será clave para el futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y, en consecuencia, para los inmigrantes.