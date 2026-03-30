Inmigrantes en alerta: debate judicial busca quitar alternativa para nacionalizarse en EE. UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para analizar un caso clave que podría redefinir el alcance de la ciudadanía por nacimiento en el país, un principio consagrado en la Constitución y que ha sido eje del sistema migratorio estadounidense durante más de un siglo.

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Según información oficial del proceso judicial, el alto tribunal escuchará argumentos en abril de 2026 sobre interpretaciones relacionadas con la Enmienda 14 de la Constitución, la cual establece que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana.

El debate busca que los hijos de inmigrantes no reciban la ciudadanía por nacer en EE. UU. Foto: Adobe Stock

Distintos sectores políticos buscan limitar el alcance de este derecho. Según documentos judiciales y análisis recogidos por medios estadounidenses, algunos argumentos plantean que la ciudadanía por nacimiento debería aplicarse únicamente a hijos de personas con estatus legal en el país.

Sin embargo, esta interpretación podría entrar en conflicto con precedentes históricos como el caso United States vs. Wong Kim Ark, el cual estableció que la ciudadanía por nacimiento aplica a prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense, independientemente de la nacionalidad o estatus migratorio de sus padres.

Este precedente judicial ha sido fundamental para la aplicación del principio y defensa de este derecho en Estados Unidos. Modificarlo implicaría un cambio estructural en el sistema legal del país.

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De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos civiles, una eventual restricción tendría implicaciones directas para millones de personas. La ‘American Civil Liberties Union’ ha advertido que limitar la ciudadanía por nacimiento podría generar inseguridad jurídica y afectar a niños nacidos en territorio estadounidense.

Por ende, diversas organizaciones sostienen que la Enmienda 14 fue diseñada precisamente para garantizar la ciudadanía sin discriminación, tras la abolición de la esclavitud en el siglo XIX.

¿Qué argumentan quienes buscan abolir la Enmienda 14?

Sectores que promueven una revisión del alcance de este derecho argumentan que el contexto migratorio actual es distinto al de finales del siglo XIX, por lo que consideran necesario reinterpretar el alcance constitucional de la ciudadanía por nacimiento.

La decisión se tomará en la corte judicial de EE. UU. Foto: Getty Images

Otras voces coinciden en que el fallo de la Corte Suprema podría tener efectos significativos en la política migratoria del país, especialmente en un escenario donde el tema se ha convertido en uno de los más sensibles en la agenda pública estadounidense.

La ciudadanía por nacimiento ha sido un pilar del sistema legal en Estados Unidos y ha permitido que hijos de inmigrantes accedan a derechos civiles plenos desde su nacimiento.

No obstante, es hasta abril que se debatirá en la corte esta posible abolición, por lo que la decisión de las autoridades judiciales será clave para el futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos y, en consecuencia, para los inmigrantes.