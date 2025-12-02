“Nicolás Maduro y Cilia Flores deben proceder con mucha precaución“: Congresista de EE. UU. reaviva temores dentro del régimen

Ante las tensiones que se están avivando en Venezuela con Estados Unidos, el representante a la Cámara, Carlos Giménez, se ha pronunciado en varias oportunidades para sentenciar que al régimen de Nicolás Maduro le falta poco para salir del poder.

“Nicolás Maduro y Cilia Flores deben proceder con mucha precaución“, escribió este martes 2 de diciembre en su perfil de X, en referencia al dictador y su esposa.

“Dado que Delcy Rodríguez está conspirando en su contra con contactos diplomáticos y agentes de opinión en el exterior”, complementó Giménez.

Semanas atrás, medios estadounidenses aseguraron que la vicepresidenta de Venezuela, Rodríguez, estaba conspirando para entregar a Maduro al país de Norteamérica, el cual estableció una llamativa recompensa de 50 millones de dólares por él, argumentando que Maduro dirige la organización terrorista internacional el Cartel de los Soles, por lo que, además de ser considerado ilegítimo, es un “narcoterrorista”, según la administración de Donald Trump.

Un reporte de Miami Herald señaló, en octubre de este año, que la vicepresidenta y su hermano, Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela—, organizaron un grupo de funcionarios del régimen para intentar entregar a Maduro dos veces a Washington, con el fin de aliviar las tensiones. Sin embargo, días después de la publicación, la alta funcionaria se refirió a tales señalamientos como “falsos”.

“¡FALSO! Otro medio se suma a la inmundicia de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. Carecen de ética y moral, y solo se basan en mentiras y carroña”, escribió Rodríguez en su perfil de Telegram. El régimen se ha referido como “terrorismo psicológico” a las presiones que sostiene Estados Unidos y que se han intensificado desde septiembre de este año.

No obstante, el medio en mención aseguró que los hermanos Rodríguez presentaron, a inicio del 2025, una propuesta ante Estados Unidos para hacer una transición pacífica del gobierno en Venezuela, manteniendo gran parte de la estructura actual, pero sacando a Maduro del cargo en el que se plantó.

“Ya sabemos que los hermanos Rodríguez son capaces de cualquier cosa”, puntualizó el congresista Giménez en su trino de este martes.

Se le suma que, días atrás, un artículo de The Financial Times, que consultó con miembros del régimen, aseguró que el sistema de Nicolás Maduro se ha fortalecido: ahora suele hacer sus anuncios públicamente, ante una multitud de ciudadanos para que, en caso de que Estados Unidos decida atacar, tenga que pasar por encima de miles de civiles.