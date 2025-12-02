Suscribirse

Estados Unidos

“Nicolás Maduro y Cilia Flores deben proceder con mucha precaución“: Congresista de EE. UU. reaviva temores dentro del régimen

El representante Carlos Giménez sostuvo que cercanos a Nicolás Maduro están preparándose para entregarlo a Estados Unidos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 1:59 a. m.
x
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. | Foto: Getty Images

Ante las tensiones que se están avivando en Venezuela con Estados Unidos, el representante a la Cámara, Carlos Giménez, se ha pronunciado en varias oportunidades para sentenciar que al régimen de Nicolás Maduro le falta poco para salir del poder.

“Nicolás Maduro y Cilia Flores deben proceder con mucha precaución“, escribió este martes 2 de diciembre en su perfil de X, en referencia al dictador y su esposa.

“Dado que Delcy Rodríguez está conspirando en su contra con contactos diplomáticos y agentes de opinión en el exterior”, complementó Giménez.

Contexto: Donald Trump advierte a Colombia que podría ser blanco de “ataques por tierra”
Carlos Giménez
Carlos Giménez, representante a la Cámara de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

Semanas atrás, medios estadounidenses aseguraron que la vicepresidenta de Venezuela, Rodríguez, estaba conspirando para entregar a Maduro al país de Norteamérica, el cual estableció una llamativa recompensa de 50 millones de dólares por él, argumentando que Maduro dirige la organización terrorista internacional el Cartel de los Soles, por lo que, además de ser considerado ilegítimo, es un “narcoterrorista”, según la administración de Donald Trump.

Contexto: Trump lanza nueva advertencia sobre Venezuela: “Acabaremos con esos hijos de ...”

Un reporte de Miami Herald señaló, en octubre de este año, que la vicepresidenta y su hermano, Jorge Rodríguez —presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela—, organizaron un grupo de funcionarios del régimen para intentar entregar a Maduro dos veces a Washington, con el fin de aliviar las tensiones. Sin embargo, días después de la publicación, la alta funcionaria se refirió a tales señalamientos como “falsos”.

Delcy Rodriguez
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. | Foto: Getty Images

“¡FALSO! Otro medio se suma a la inmundicia de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. Carecen de ética y moral, y solo se basan en mentiras y carroña”, escribió Rodríguez en su perfil de Telegram. El régimen se ha referido como “terrorismo psicológico” a las presiones que sostiene Estados Unidos y que se han intensificado desde septiembre de este año.

Contexto: Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

No obstante, el medio en mención aseguró que los hermanos Rodríguez presentaron, a inicio del 2025, una propuesta ante Estados Unidos para hacer una transición pacífica del gobierno en Venezuela, manteniendo gran parte de la estructura actual, pero sacando a Maduro del cargo en el que se plantó.

Nicolás Maduro se siente presionado por Estados Unidos. | Foto: AP

“Ya sabemos que los hermanos Rodríguez son capaces de cualquier cosa”, puntualizó el congresista Giménez en su trino de este martes.

Se le suma que, días atrás, un artículo de The Financial Times, que consultó con miembros del régimen, aseguró que el sistema de Nicolás Maduro se ha fortalecido: ahora suele hacer sus anuncios públicamente, ante una multitud de ciudadanos para que, en caso de que Estados Unidos decida atacar, tenga que pasar por encima de miles de civiles.

Además, el medio estadounidense aseveró que dentro de la dictadura existe el temor de que algún funcionario le dé la espalda a Maduro y lo entregue ante la justicia, con el fin de solicitar la alta recompensa, debido a que los salarios en Venezuela se mantienen bajos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Xabi Alonso, en la cuerda floja con Real Madrid: duelo ante Athletic Club será clave

2. “Repugnante”: Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su música

3. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

4. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

5. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVenezuela

Noticias Destacadas

x

Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

Redacción Mundo
x

Trump vuelve a quedarse dormido, al parecer, mientras Marco Rubio hablaba a la prensa: este es el video del momento

Redacción Mundo
Donald Trump y Nicolás Maduro

“Lo hará”: Trump anticipa la inminente salida de Maduro luego de prometer que actuará “pronto” dentro de Venezuela

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.