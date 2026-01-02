No todas son buenas noticias iniciando el año: despidos masivos en EE. UU. dejarían miles de afectados y la IA sería una de las causas

Preocupación en Estados Unidos por recortes de personal en grandes empresas dejarían a miles de afectados iniciando el año nuevo.

Este tipo de medidas también producen un impacto para la comunidad hispana que reside en el territorio norteamericano.

Empresas tecnológicas, de logísticas y energía están entre las que harían despidos múltiples, y sería una mala noticia para miles de empleados.

Comunidades hispanas estarían afectadas. Foto: 123rf

Estados Unidos ha sido un promotor de la inteligencia artificial, herramientas que ya están empezando a sustituir funciones que antes desempeñaban humanos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en días pasados firmó un decreto para que la inteligencia artificial tenga una única fuente de regulación, impidiendo de esa manera que los estados tengan restricciones distintas, argumentando que de no ser así, era muy difícil que la IA tuviera éxito.

Los despidos que se tienen previstos en Estados Unidos son debido a la trasformación tecnológica que estas herramientas producen.

Funciones como análisis de datos y soporte son de las que más encuentran remplazo en los sistemas de inteligencia artificial automatizado.

Aunque la inteligencia artificial supone una de las causas más relevantes por las cuales se efectúan despidos, se suman otros factores que también se consideran relevantes para que empresas decidan adoptar estas medidas.

Entre ellos se puede mencionar la necesidad de reducir costos para volverse más competitivos, salarios en aumento que incrementan el valor operativo de las compañías, cambios en diferentes hábitos de consumo.

Comunidades hispanas están ampliamente distribuidas en industrias de tecnología, logística, manufactura y serían impactadas por esta situación.

Entre las empresas que podrían empezar a prescindir de ciertos trabajadores están: Amazon, Microsoft, Meta, UPS e Intel.

La inteligencia artificial sigue suscitando debate, pues a raíz de esta, muchos aspectos en el mercado y legislación han tenido que ser replanteados, recientemente Disney firmó un acuerdo con OpenAI para que usuarios puedan realizar animaciones con personajes de la famosa empresa de entretenimiento.

Disney se deja cautivar por la inteligencia artificial: Acuerdo con OpenAI permitirá que se utilicen sus personajes dentro de IA Sora

Este tipo de situaciones crean discusiones acerca de lo que se tendrá que legislar en materia de propiedad intelectual.

Disney invierte una suma millonaria en OpenAI, lo que potenciaría aún más el alcance de la IA. Foto: Disney

Hasta el momento se desconoce cuál sería el impacto real de la inteligencia artificial en miles de empleos que ya están sufriendo afectaciones por la implementación de esta.

Estas herramientas han hecho cambios en todas las industrias, pese a eso, esta ha generado problemáticas que se pueden escalar gravemente, pues el desempleo repercute también en el crecimiento económico.

La Universidad de Stanford por medio de un estudio dejó ver que la demanda de programadores recién graduados estaba bajando.

Inteligencia artificial amenaza contrataciones de programadores: Universidad de Stanford hace un estudio y muestra cifras reveladoras

Esto perjudica seriamente la adquisición de experiencia para la elaboración de tareas más complejas en programación.