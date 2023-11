Ohio decide: referendo sobre el derecho al aborto en su Constitución

Voto de prueba

La anulación de la sentencia Roe vs. Wade desencadenó en Ohio una ley estatal para impedir cualquier aborto —incluso en caso de violación o incesto— una vez detectado el latido del corazón en el útero, en torno a las seis semanas de gestación, cuando muchas personas aún no saben de su embarazo. Dicha ley está suspendida en medio de una batalla legal. Por ahora, el aborto sigue siendo legal en ese estado hasta las 22 semanas.