Esta segunda semana de septiembre se lleva a cabo la segunda tanda de pagos del Seguro Social para los beneficiarios de Estados Unidos que apliquen.

De acuerdo con las normativas de la Administración del Seguro Social (SSA), las personas nacidas entre el 11 y el 20, de cualquier mes, van a ver reflejado su pago según el programa al que pertenezcan, el próximo miércoles 17 de septiembre.

Estos beneficios, que reciben en su mayoría los adultos mayores jubilados, se suelen entregar los miércoles.

Los pagos de la SSA suelen ser los miércoles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las personas que nacieron entre el 1 y el 10 ya recibieron su mensualidad, mientras que los nacidos entre el 21 y el 31 van a poder reclamar el cuarto miércoles de septiembre, de acuerdo con el calendario de la SSA para este 2025.

Para los siguientes pagos, la administración ha compartido las fechas establecidas en su página oficial, para que las personas pueda consultar cuándo verán reflejado el pago en sus cuentas.

Los beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 recibirán su pago esta semana. | Foto: Getty Images

Así las cosas, los siguientes pagos para lo que resta de año y las primeras semanas de 2026 son:

Miércoles 1 de octubre de 2025

Viernes 31 de octubre de 2025

Lunes 1 de diciembre de 2025

Miércoles, 31 de diciembre de 2025

Viernes 30 de enero de 2026

Viernes 27 de febrero de 2026

El monto exacto que van a recibir las personas varían dependiendo del programa y los requisitos particulares de cada caso. Sin embargo, para este año, el promedio de los beneficios es de 2.000 dólares para los jubilados. Y 967 dólares para aquellos que hacen parte del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

La SSA implementará cambios para el 2026. | Foto: Captura de pantalla YouTube @univision

Al mismo tiempo, la Administración del Seguro Social ha recordado a los ciudadanos que, a partir de octubre, la emisión de cheques para entregar los pagos queda eliminada. Esto con la finalidad de modernizar y optimizar el pago correspondiente para cada persona, de acuerdo con lo establecido por la SSA.

La medida, además, va a aportar a que se reduzcan los costos operativos y evitar el riesgo de fraude. Así mismo, obliga a los usuarios a optar por recibir el pago mediante métodos más efectivos, seguros y eficientes, como el depósito directo a una cuenta bancaria o en el uso de tarjetas prepagadas.