Parques de Estados Unidos serán gratis en el cumpleaños de Trump: así quedó el nuevo calendario

La administración de los Parques Nacionales en Estados Unidos acabó de renovar su calendario para el año entrante, con la finalidad de anunciar los días que serán gratis para los visitantes, así como detallar los días que estarán cerrados al público y que las personas puedan programar sus actividades.

De acuerdo con lo establecido, para el día del cumpleaños del presidente Donald Trump, las entradas a los parques alrededor del país serán gratis, pero únicamente para los ciudadanos y nativos estadounidenses.

Otras festividades que serán gratis son el Día de Martin Luther King Jr, que hace años cuenta con extensión en los pagos del tiquete, y Juneteenth, que se añadió a la lista desde el 2024.

Los parques nacionales serán gratis en el cumpleaños de Trump. | Foto: Getty Images

Así las cosas, el próximo 14 de junio, que es el cumpleaños del mandatario y el Día de la Bandera, será gratis para los visitantes a los parques.

También lo serán los días: Día de los Presidentes, el Día de los Caídos en Guerra, tres días para el fin de semana del 4 de julio, el 110º aniversario del NPS, el 25 de agosto; el Día de la Constitución, el 17 de septiembre; y el cumpleaños del expresidente Theodore Roosevelt, el 27 de octubre.

Debido a un programa de tarifas llamado ‘America First’, presentado por el Departamento del Interior, los extranjeros no están exentos de pagar la entrada los parques en ningún día, incluso los festivos que se establecieron. Esto, con el objetivo de motivar a los estadounidenses a visitar los parques.

Los extranjeros deben asumir un pago desde el 2026. | Foto: 123 Rf

La iniciativa entra en vigor desde el 1 de enero del 2026, en 11 parques inicialmente, hasta que la medida se extienda a todos los lugares más representativos del país.

Estos son los parques nacionales de Estados Unidos: