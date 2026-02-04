¿Por qué ahora es más barato viajar a Estados Unidos para los colombianos? Ir a Miami puede costar 3 millones de pesos

Estados Unidos es el destino preferido por los colombianos para viajar; así lo demostraron las cifras publicadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) que, basados en los datos entre enero y septiembre de 2025, concluyó que al menos el 29 % de los viajeros colombianos fueron al país norteamericano.

En este contexto, cobra mayor relevancia que en los últimos meses la divisa estadounidense haya alcanzado niveles históricamente bajos frente al peso colombiano. El dólar llegó a registrar una tasa representativa del mercado (TRM) cercana a los 3.600 pesos, lo que ha abaratado de forma significativa los viajes internacionales hacia destinos en Estados Unidos, ya que el promedio de la moneda norteamericana era de $4.000.

Sigue a la baja la moneda estadounidense. Esta semana bajó de $3700. Foto: Creada con Gemini IA Foto: El País

Un análisis publicado por La República comparó los valores actuales que puede llegar a tener un viaje a Estados Unidos con lo que costaba en la misma temporada el año anterior (2025). El artículo concluyó que en 2026 resulta al menos un 14 % más económica la visita a territorio norteamericano.

Así mismo, el análisis aclaró que la reducción en los costos del viaje está directamente relacionada con la caída del dólar estadounidense y no necesariamente con descuentos aplicados en el país norteamericano. No obstante, los cruceros de Disney sí anunciaron ofertas especiales, lo que, sumado a la tasa representativa del mercado de la divisa estadounidense, convierte a este en un destino mucho más accesible en comparación con los precios que se registraban hace un año.

Crucero de Disney en la costa de Nueva York Foto: Getty Images

Los expertos consultados por el medio recomendaron aprovechar la coyuntura actual ante la posibilidad de un fortalecimiento de la moneda estadounidense. Advirtieron que, durante el segundo semestre del año, la tendencia podría revertirse, con un eventual repunte del dólar.

El análisis hizo una serie de cálculos entre los que encontró que, para quienes buscarían viajar por cinco días, se pueden estar economizando hasta $667.772 en comparación con febrero de 2025.

Exactamente, ¿cuánto puede costar el viaje?

Las gráficas concluyeron que turistear a estados como Miami puede costar $3.042.480, teniendo en cuenta el alquiler de un vehículo, hospedaje por cinco noches y los vuelos de ida y vuelta.

El análisis realizó la comparación por persona y ubicó los viajes a Orlando, con visita a Disney World, entre los más costosos. El costo actual se estimó en 4.440.572 pesos, frente a los 5.147.557 pesos registrados el año anterior, considerando gastos de hospedaje, alquiler de vehículo, tiquetes aéreos y entradas a los emblemáticos parques de Disney.