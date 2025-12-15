El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) anunció actualizaciones decisivas en los procesos de obtención de la green card y de los permisos de trabajo, con el objetivo de modernizar sus procedimientos y reducir los tiempos de espera que afectan a millones de inmigrantes en el país.

Las modificaciones incluyen nuevas versiones obligatorias de formularios y cambios en la validez de los documentos de autorización de empleo, lo que marca un hito en la gestión migratoria de Estados Unidos.

USCIS impulsa cambios sustanciales en los trámites de residencia y empleo

El 2025 ha sido un año de transformaciones para el sistema de inmigración de Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha anunciado y puesto en práctica ajustes significativos orientados a modernizar y hacer más eficiente el procesamiento de solicitudes de residencia permanente (green card) y de permisos de trabajo (Employment Authorization Documents, EAD).

Estos cambios, publicados de manera oficial por la agencia y reportados recientemente, responden tanto a presiones internas para agilizar los tiempos de respuesta como a nuevas normas federales que afectan a millones de inmigrantes y solicitantes en el país.

Según un reporte de Clarín, USCIS ha iniciado una actualización integral de sus procedimientos con el objetivo de mejorar la experiencia de los solicitantes y reducir retrasos históricos que han impactado desde a familias en procesos de reunificación hasta a profesionales con ofertas laborales en Estados Unidos.

Uno de los ejes centrales de estas modificaciones es la obligatoriedad de utilizar versiones actualizadas de formularios migratorios esenciales. En febrero de 2025 entró en vigor la exigencia de que los solicitantes de adjustment of status (modificación de estatus) presenten exclusivamente la versión más reciente del Formulario I-485, documento principal para cambiar el estatus hacia la residencia permanente.

Cualquier formulario con una edición anterior presentado después de esa fecha puede ser rechazado de manera automática, una medida que USCIS implementó para reducir errores en la tramitación y mejorar la calidad de la información procesada.

La actualización de formularios y límites de validez de permisos de trabajo apunta a reducir retrasos históricos en USCIS. | Foto: Getty Images

Del mismo modo, para los residentes permanentes que buscan renovar o reemplazar su green card, se estableció que, a partir del 29 de mayo de 2025, solo será válida la edición más reciente del Formulario I-90. USCIS advirtió que no aceptará versiones anteriores, lo que ha obligado a solicitantes y abogados a prestar estricta atención al formato y a la fecha de edición al momento de presentar sus solicitudes.

De acuerdo con La Nación, en paralelo, los permisos de trabajo también han sido objeto de ajustes relevantes. Mientras que durante años USCIS había extendido automáticamente la validez de ciertos EAD en circunstancias específicas, nuevas políticas han restringido esta práctica. Desde finales de octubre de 2025, la agencia eliminó la extensión automática para quienes renuevan muchos tipos de permisos laborales, lo que significa que miles de trabajadores migrantes ya no cuentan con cobertura laboral continua mientras su solicitud está en trámite.

Más recientemente, a partir de diciembre de 2025, USCIS implementó una reducción significativa en la duración máxima de los EAD, limitándola a 18 meses para numerosos solicitantes, incluidos quienes se encuentran en proceso de adjustment of status, refugiados, solicitantes de asilo o titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Para millones de solicitantes, desde familias que esperan su green card hasta trabajadores que dependen de su permiso laboral para mantener empleo y estabilidad, estas actualizaciones implican tanto oportunidades de procesos más rápidos como nuevos riesgos de rechazo por errores técnicos en formatos o tiempos.