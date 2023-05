- Foto: Getty Images / The Island Packet

Ron DeSantis reflexiona sobre la carrera de la Marina, señala que el ejército no es el mismo que cuando sirvió

A propósito del Día de los Caídos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, enfatizó la necesidad apremiante de “rejuvenecer la moral” en el ejército estadounidense a medida que las políticas e ideologías de izquierda comienzan a afianzarse.

DeSantis se unió a ‘Fox & Friends’, del medio Fox News, en el Día de los Caídos para explicar su plan para implementar cambios si tiene éxito en su lucha por la Oficina Oval en 2024. Argumentó que el ejército no es el mismo que cuando sirvió.

“Veo mucho énfasis ahora en las ideologías políticas, cosas como los pronombres de género. Veo mucho sobre cosas como [diversidad, equidad e inclusión]. Y creo que eso provocó que el reclutamiento cayera en picado”, explicó. “Creo que ha ahuyentado a muchos guerreros y creo que la moral está baja”.

Cabe recordar que DeSantis se unió a la Armada de los Estados Unidos en 2004 y obtuvo un ascenso a teniente. Después de estar destinado en Guantánamo e Irak, se desempeñó como fiscal federal adjunto especial en Florida hasta 2010. Luego sirvió en la Reserva de la Marina de los EE. UU. hasta 2019.

“El ejército que veo es diferente del ejército en el que serví”, explicó.

DeSantis dijo que planea implementar un programa para contrarrestar a China, pero sostuvo que la necesidad más inmediata es impulsar el reclutamiento y restablecer la fe en la institución.

“¿Por qué habrías querido unirte a la Infantería de Marina en ese momento? ¿Por qué todos los demás que se unieron al Ejército?”, preguntó. “Recuerdo estar en Irak, y estábamos en Faluya, y no estaba yendo bien. Y, sin embargo, la gente todavía estaba dispuesta a inscribirse sabiendo que los enviarían a Irak porque creían que esto era algo especial”. “Creo hemos perdido un poco el entusiasmo”.

El aspirante a 2024 prometió “grandes cambios” el primer día si es elegido.

Durante el fin de semana, DeSantis se reunió con familias afectadas por el 11 de septiembre . - Foto: AP

Durante el fin de semana, DeSantis se reunió con familias afectadas por el 11 de septiembre . Dijo que expresaron frustraciones continuas y un deseo de buscar justicia más de 20 años después de los ataques.

“Se les han hecho promesas en el pasado sobre obtener ayuda, y luego, básicamente, algunos de nuestros líderes electos han incumplido esas promesas. Y creo que han recibido un puñetazo en el estómago varias veces”, agregó.

Y aunque estaba en Florida sin conexión alguna con la ciudad de Nueva York, la propia carrera militar de DeSantis se inspiró en los ataques del 11 de septiembre.

“Tuvo un efecto profundo en nuestro país. Obviamente, ver eso allí mismo, las emociones crudas de las personas que se vieron directamente afectadas fue muy, muy poderosa. Y nos conmovió mucho a mi esposa y a mí”.

DeSantis contra Mickey Mouse

El gobernador de Florida tiene una pelea cazada con el ratón más famoso del mundo, y es que desde que Disney se rehusó a apoyar una de sus políticas más controversiales, DeSantis decidió quitarle todos los beneficios que durante décadas el emporio fue adquiriendo.

Al gobernador pareció no molestarle esto durante varios años, pero cuando Disney salió a criticar su polémica ley Don’t Say Gay (no digas gay, en inglés) su indiferencia se terminó. - Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El imperio del entretenimiento tenía bajo su poder, desde los años 60, un área de aproximadamente 100 km² en donde se ubican varios de sus famosos parques de diversiones, hoteles y resorts. Allí, podía gobernar, cobrar impuestos y más.

Al gobernador pareció no molestarle esto durante varios años, pero cuando Disney salió a criticar su polémica ley Don’t Say Gay (no digas gay, en inglés) su indiferencia se terminó.

A partir de ahí, el gobernador empezó una campaña para quitarle este territorio a la empresa. De hecho, a inicios de mayo anunció que una junta especial de su administración entrará a gobernar el área que antes Disney tenía bajo su control. “Esta legislación acaba con el estatus de autogobierno de Disney, hace que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y su parte justa de impuestos”, declaró DeSantis.