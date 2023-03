Tragedia: bombero que fue atender un incendio tuvo que vivir duro momento familiar

En Chicago, Estados Unidos, un bombero jamás se imaginó que debía enfrentar un duro momento en pleno trabajo. De acuerdo con medios locales, a su lugar de trabajo llamaron a pedir ayuda por un fuerte incendio que se estaba presentando en una vivienda.

Sin embargo, el bombero profesional Walter Stewart se llevó tremenda sorpresa cuando se enteró que desde la dirección que solicitaban ayuda era exactamente la de su casa.

Inmediatamente, junto a sus compañeros se desplazó a la vivienda ubicada en el barrio Montclare. Allí, los bomberos lograron prestarle los primeros auxilios a la esposa de Walter Stewart, antes de trasladarla a un centro hospitalario, donde murió el pasado jueves 9 de marzo.

La mujer del bombero sufrió graves quemaduras. - Foto: Getty Images

Además, debido a la fuerza de las llamas, tres niños también debieron ser trasladados de urgencia a un hospital del condado de Cook, pero también murieron en el transcurso de la semana por las graves quemaduras y la cantidad de humo que inhalaron.

Respecto a los niños fallecidos, uno murió el pasado miércoles 8 de marzo. Tenía 7 años.

Entre tanto, dos menores de 9 y 2 años fallecieron durante el transcurso del viernes 10 de marzo.

Al parecer, el incendio en el hogar del bombero Walter Stewart se inició en la cocina y luego las llamas invadieron todo el predio, causando la tragedia mencionada anteriormente.

Por último, medios estadounidenses indicaron que el bombero Walter Stewart donó los órganos de sus familiares fallecidos.

El fuego de grandes proporciones que se desarrolló sin control en la vivienda del bombero, no le permitió a su familia escapar. (Imagen de archivo, no corresponde al caso en mención). - Foto: AP

En otro caso, en Colombia, el bombero Jheyns Chate, quien ejerce esta labor desde hace diez años en el municipio de Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca, vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera el domingo 19 de febrero en horas de la mañana, cuando fue a atender un accidente de tránsito que había sido reportado en la estación central.

En la antigua vía Cali-Yumbo, a la altura del sector Ciudad Guabinas, una motocicleta en la que iban tres personas, colisionó con una volqueta, al parecer, el conductor de la moto habría perdido el control del vehículo.

Según testigos del hecho, la escena fue verdaderamente desgarradora; los cuerpos quedaron tendidos sobre la carretera a la espera de ser auxiliados.

Lo peor para el bombero Chate, es que al llegar al lugar de los hechos, encontró que una de las víctimas fatales era su hermana menor.

Además de su familiar, quien fue identificada como Natalia Chate, de 25 años, también se conoció que otra persona falleció producto de las graves heridas en el siniestro vial; mientras que otro individuo aún recibe atención médica especializada y su pronóstico es reservado.

Por ahora, el accidente es materia de investigación por parte de las autoridades, quienes determinarán las causas puntuales del mismo.

Mujer recibió una factura de los bomberos por ‘salvarle’ la vida

Una mujer en Alicante, España, recibió una factura que más allá de sorpresa generó indignación tanto en ella como entre quienes conocieron su caso. Luego de vivir un episodio en el cual estuvo a punto de atentar contra su propia vida, los equipos de emergencia le hicieron llegar a su casa un soporte con lo que debía pagar por haberla asistido.

En su cuenta de Twitter, la española pidió ayuda a los internautas si conocían alguna manera en la que no se hiciera efectiva esa deuda, en los términos legales, pues aseguró que aparte de ser una medida ‘abrupta’ temía que empezaran a correr intereses de mora. Según relató, el día de los hechos no solicitó, en ningún momento, ayuda por lo que enfatizó su rechazo al cobro.

“Me llega una carta de Hacienda, me piden 211€ (cerca de 1.061.938 pesos colombianos) por «rescate de persona» tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia”, aclaró antes de ampliar en su incomprensión por tener que responder por un monto que no tenía. “Aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio”.

La cuenta a pagar se elevó a los 211 euros. - Foto: Twitter / Usuario de mujer que denunció. - Foto: Twitter / Usuario de mujer que denunció

La mujer explicó que en el momento de la ‘asistencia’, la motivación de un potencial suicidio era su situación financiera y afirmó que, desde su parecer al ver este cobro, consideraba mayores tropiezos en lugar de soluciones para quienes están “sufriendo”. Además, cuestionó que la salida sea la medicalización, la violencia, el encierro y los cobros como este.

La española explicó que luego de recibir la factura se contactó con la Concejalía de Hacienda para saber el paso a seguir, diferente a asumir ese costo. La respuesta que le entregaron fue revisar la ordenanza municipal para ver si su caso aplicaba en la exención de tasas de bomberos; en caso opuesto, debía pagar.

Luego de buscar en dicho documento, comentó en su cuenta de Twitter que no había encontrado dicha especificación y se refirió a un bono joven que había solicitado en 2022; pero que, a la fecha, seguía sin poder cobrarse.

“Recuerdo cómo ese día llorando les verbalicé mi situación económica y me decían que aquello no tenía importancia. Ser pobre les parece que no tiene nada que ver con desear morir y con empobrecerse aún más por tal cosa”, agregó en medio de un pedido de ayuda para reclamar por esa “barbaridad”.