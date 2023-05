Un hombre fue arrestado tras esconderse en el ático de una modelo de OnlyFans y fotografiarla mientras dormía

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Un hombre de Pensilvania (Estados Unidos), acusado de acosar a una mujer de New Hampshire escondiéndose en el ático de su casa durante días y grabándola en secreto mientras dormía, fue declarado culpable de múltiples cargos este martes 23 de mayo.

Mauricio Guerrero, que ahora tiene 19 años, fue condenado por un jurado por robo, allanamiento de morada e invasión de la privacidad luego de ser arrestado en febrero de 2022 en el techo de la casa de la mujer en Somersworth, New Hampshire.

Los investigadores determinaron que Guerrero había conocido a la mujer a través de las redes sociales, condujo cientos de millas desde Pensilvania hasta New Hampshire y se hospedaba temporalmente en un Airbnb en Portsmouth.

Guerrero fue señalado de pasar varios días escondido en su ático, fotografiarla mientras dormía e intentar colocar un dispositivo de rastreo en su automóvil.

El hombre guardaba comida en el ático y bajaba solo cuando nadie estaba despierto. - Foto: Getty Images

Guerrero le dijo al jurado que él y la mujer tenían una relación y que ella “quería que la acosaran”, según informó WMUR-TV.

La mujer testificó que comenzó a comunicarse con él por mensaje de texto después de que él se suscribió a su sitio en el sitio web para adultos OnlyFans. Ella dijo que tuvieron relaciones sexuales una vez durante un viaje anterior no anunciado a New Hampshire, pero no consideró que estuvieran en una relación, de acuerdo a los informes oficiales.

Fue condenado por un jurado por robo, allanamiento de morada e invasión de la privacidad luego de ser arrestado en febrero de 2022. - Foto: Getty Images

Los fiscales argumentaron que la víctima nunca lo invitó a su casa y dijo que el hombre guardaba comida en el ático y bajaba solo cuando nadie estaba despierto.

Hasta el momento, Guerrero permanecerá en libertad bajo fianza en espera de la sentencia, pero debe usar un dispositivo de monitoreo. La investigación aún sigue en curso y se espera más información en la semana.

Banquero australiano de 31 años violó a una mujer que conoció en Bumble

En otros hechos, una mujer fue violada por un banquero de inversiones que conoció en Bumble después de que ella le dijera que no quería tener relaciones sexuales en la primera cita, según el tribunal.

Varun Venaik, de 31 años, besó y tocó íntimamente a la mujer con su consentimiento antes de forzarla a tener relaciones sexuales en su apartamento de un millón de euros.

El australiano Venaik niega haber violado a la mujer en Marylebone.

Al presentar pruebas en el Tribunal de la Corona de Southwark el pasado miércoles 17 de mayo, la víctima contó cómo había tratado de alejar a Venaik durante su ataque “contundente”. Agregó que se sintió “asustada y ansiosa” durante todo el incidente.

El tribunal tiene pruebas de un mensaje de texto que ella le escribió a un amigo donde dice:“No pensé que una violación se viera y se sintiera así - Foto: Getty Images/iStockphoto

Venaik y su víctima se conocieron en un bar de Marylebone antes de regresar a su apartamento. La mujer le dijo a las autoridades, defendiéndose, que había estado “esperando” conocer a Venaik hace rato.

Después de llegar a su departamento, Venaik le dijo que tenía que irse, pero luego la alcanzó en la estación de Baker Street, donde accedió a pasar más tiempo con él.

Fue en la segunda ocasión en que estuvo en su piso cuando se produjo la supuesta agresión.

Ella dijo que en un momento él empujó su cabeza hacia abajo. “Él empujó mi cabeza hacia abajo, esa noche fue contundente”, dijo la mujer.

“Recuerdo haberle dicho que no tenía sexo en una primera cita. Recuerdo haberle dejado claro antes que no quería tener sexo”, agregó

Cuando se le preguntó si lo había tocado íntimamente, dijo: “Estoy segura de que no toqué su pene. Recuerdo sentirme muy ansiosa y asustada. Pero no quería mostrarle que estaba asustada y ansiosa”.

Más tarde, la víctima le envió un mensaje a sus amigos para contarles lo que había sucedido. “Les dije que algo había pasado y que me sentí muy incómoda”.

El tribunal tiene pruebas de un mensaje de texto que ella le escribió a uno de sus amigos donde dice:”No pensé que una violación se viera y se sintiera así”.

Hasta el momento, el juicio continúa y se espera más información en los próximos días.