Visa americana: errores comunes al llenar el formulario DS-160

La solicitud de la visa americana es uno de los trámites más solicitados por parte de los habitantes de diferentes regiones en el mundo. Este documento es el que le permite a un ciudadano no estadounidense permanecer en el extenso país, según la clasificación de la credencial, ya sea por trabajo, estudio, turismo u otras consideraciones.

Sin embargo, para obtener la visa se debe llevar a cabo una serie de procesos, los cuales pueden resultar siendo los responsables de la no aprobación de la visa, si no se cumplen acorde a lo estipulado por la Embajada de Estados Unidos.

En ese orden de ideas, uno de los papeles indispensables es el que se conoce como el formulario DS-160, el cual se debe diligenciar en la web, siendo el primer paso para la solicitud del trámite del visado americano no inmigrante B1/B2. Es decir, cualquier extranjero puede completar dicho documento electrónico desde la comodidad del hogar.

El formulario DS-160 se diligencia en la web. - Foto: Getty Images

Sumado a esto, es necesario recalcar que quienes llenan tal formulario es por motivos de turismo, negocios, tratamientos médicos, visita de familiares y amigos. En otros casos, el trámite es diferente.

Diligenciar el formulario DS-160 es, quizás, la parte más importante a la hora de comenzar el proceso para la visa, y la razón es porque en este se consigna información esencial del aspirante y que el consular tiene en cuenta.

Para cumplir con el primer paso, el solicitante de la visa americana debe ingresar al portal web del Centro de Solicitud Electrónica Consular, pero antes de todo se debe tener el pasaporte.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el DS-160 tiene 13 secciones y el tiempo estipulado es de 90 minutos (una hora y media) para completarlas. Asimismo, el diligenciamiento de los datos no tiene valor monetario y, al tratarse de información personal, los expertos recomiendan hacerlo de manera responsable y sin la ayuda de terceros.

Luego de que se llena por completo, el aspirante procede a hacer el pago de la visa; aunque cabe decir que esto no significa que ya fue aprobada, puesto que falta la entrevista con el consular.

La demanda de solicitud para visa americana es alta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo tanto, llenar el popular formulario de la mejor manera posible es prácticamente un requisito fundamental para seguir en el proceso de la visa americana. No obstante, no siempre se hace la diligencia con el mayor cuidado posible y es cuando se presentan errores que, por más mínimos que sean, pueden ser la causa de la no aprobación de la credencial de ingreso a EE. UU.

Los errores más comunes

Para muchos, hay errores que, a simple vista, no deberían pasar cuando se llena el formulario D-S160; sin embargo, lo cierto es que nadie está exento a sufrir alguno de ellos.

Teniendo en cuenta datos compartidos por el portal mexicano Vive Usa, estos son los errores más comunes o frecuentes:

1. Escribir mal el nombre

Los conocedores del tema dicen que aproximadamente el 60 % de los solicitantes no consignan bien su nombre, pues no llenan en espacios diferentes el nombre y el apellido. En adición, es pertinente mencionar que no se debe usar abreviaturas, el nombre se pone tal cual aparece en el pasaporte.

2. Fecha de nacimiento

Estados Unidos utiliza un formato para la fecha de nacimiento que puede ser diferente en comparación con otros países, por lo que esto hace que sea uno de los errores más comunes al solicitante no ubicarse bien en el calendario.

3. Género

“También se cometen equivocaciones en el género debido a que el formulario original está en inglés. Para evitar errores en el formulario se sugiere activar la traducción automática en el navegador”, según Vive Usa.

La charla con el oficial encargado de migración en Estados Unidos es crucial para determinar el ingreso a ese país. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Número del pasaporte

Por último, otras de las fallas frecuentes es la de escribir de forma errónea el número del pasaporte. Esto se debe a que la combinación numérica puede llegar a ser extensa, para muchos.

Nota: las personas que desean llenar el formulario para la solicitud del trámite del visado americano no inmigrante B1/B2, puede consultar el siguiente enlace: https://ceac.state.gov/ceac/