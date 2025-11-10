Walmart anuncia grandes cambios para la temporada navideña: rebajas y tecnología para vencer la inflación en EE. UU.

A vísperas de las fiestas de final de año y navideñas, grandes empresas y supermercados de Estados Unidos han anunciado sus ofertas y cambios en el funcionamiento para que los compradores puedan adquirir todos sus artículos, decoraciones y regalos para la época decembrina.

Recientemente, el CEO de la minorista más importante del país, Walmart, anunció estrategias que está empleando la compañía para aliviar los efectos de la inflación sobre los consumidores estadounidenses.

John Furner, el director ejecutivo de Walmart, destacó que: “Vemos a un cliente muy inteligente”, en entrevista con Good Morning America, en referencia a que miles de personas están optando por reducir sus gastos o pedir préstamos ante la inflación y la subida de precios que han provocado los aranceles.

Los compradores encontrarán ofertas en comida para Acción de Gracias. | Foto: Geography Photos/Universal Image

“Piensan en el valor. Les encanta la calidad y han sido muy resilientes”, aseguró el empresario en su intervención. “Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de ser lo más eficientes posible para poder ofrecer precios bajos”.

Luego, destacó en la entrevista cinco medidas que se han tomado en Walmart para aliviar los precios de la comida que ofrece la gigante de supermercados, a días de que se celebre el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

“Esta es una época del año en la que la gente está ocupada. No quieren sacrificar la calidad, y queremos hacer todo lo posible para ayudarlos a celebrar las fiestas como quieran, y queremos hacerlo de una manera muy asequible y con mucho valor”, destacó Furner.

La empresa implementará cambios para reducir los impactos de la inflación y los aranceles. | Foto: @BastionMediaFR

Una de las estrategias de Walmart es ofrecer descuentos sobre la canasta de alimentos para Acción de Gracias, que incluye alimentos de al menos 20 marcas nacionales e internacionales. “Hemos bajado alrededor de un 25 % con respecto al año pasado, alrededor de 14 dólares por la canasta”, detalló el CEO.

Además aseguró que, ante los aranceles que ha impuesto el Gobierno que suben el precio de la comida, Walmart ha absorbido algunos de los costos al ofrecer más productos fabricados en el país, con el fin de evitar los impuestos.

La compañía hará uso de la IA para que las personas encentren ofertas. | Foto: Getty Images

Siguiendo, Furner destacó que el precio del pavo —alimento insignia de Acción de Gracias— volvió a ser el mismo que en el 2019, pese a que se esperaba un aumento considerable del costo, debido a la escalada de casos de gripe aviar.

“Nuestros precios del pavo han vuelto a ser los mismos que en 2019, a 97 centavos por libra”, aseveró el director ejecutivo.

La cuarta medida que ha implementado Walmart es una campaña de rebajas para esta época del año. Furner aseguró que habrá “excelentes precios que serán muy útiles a medida que la gente se prepara para celebrar la temporada navideña”.