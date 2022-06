“A los que hablan pendejadas, no me he reunido con Rodolfo Hernández”: presidente Iván Duque

El presidente Iván Duque puso punto final a las versiones que estaban saliendo desde el Pacto Histórico sobre una supuesta reunión que habría sostenido esta semana con el candidato presidencial Rodolfo Hernández.

Duque, en medio de la agenda de trabajo que está adelantando en Estados Unidos, en la conmemoración de los 200 años de relaciones binacionales, fue enfático en señalar que no se ha reunido con el ingeniero Rodolfo Hernández.

Visiblemente molesto, el jefe de Estado aseguró que se trata de un chisme que sale de la posverdad y de las noticias falsas que pretenden generar distorsión en medio de la época electoral por la que está atravesando el país.

“De una vez les digo a los chismosos, a los que se la pasan en la posverdad, hablando bobadas o pendejadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández, yo no hago cosas por detrás”, sostuvo Duque.

Agregó: “Nosotros estamos garantizándole al pueblo colombiano que vaya libremente a las urnas el próximo domingo, que exprese su voluntad sin miedos, sin intimidaciones, con plenas libertades, y que el domingo podamos celebrar la fiesta de la democracia y darle la bienvenida al próximo presidente”.

Cabe señalar que esa versión llegó incluso a las redes sociales y motivó a que el senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco, y quien anunció su apoyo a Petro, etiquetara la cuenta del mandatario Iván Duque pidiendo claridad sobre el tema.

Presidente @IvanDuque , con el mayor respeto y con el ánimo de confirmar o desmentir información recibida en la campaña pregunto si viajó a Bucaramanga y se reunió con @ingrodolfohdez . Si usted señala que esta información es falsa, creeré en su palabra — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) June 14, 2022

Al conocer ese mensaje, el ministro del Interior, Daniel Palacios, le respondió el mensaje a Velasco, el cual ya cuenta con una gran interacción, con un contundente trino: “Senador, la información es FALSA”.

Senador, la información es FALSA https://t.co/GTvmjUTR0F — Daniel Palacios (@DanielPalam) June 14, 2022

Es de recordar que la agenda del presidente Duque se concentró el martes de esta semana en Cartagena, ciudad en la que participó de un foro sobre transición energética y posteriormente se desplazó a Huila, en donde lideró la entrega del proyecto Neiva-Espinal-Girardot.

En ese desarrollo de la agenda, el jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter:

Neiva-Espinal-Girardot, el octavo proyecto 4G que hou entregamos, tiene conciencia ambiental y social: son más de 53 mil árboles sembrados, así mismo la oferta institucional del @SENAComunica llegó a esta zona para formar 633 personas de la comunidad en habilidades y destrezas. pic.twitter.com/onLf6rUMa1 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 14, 2022

Duque señaló en sus redes sociales: “La vía Neiva-Espinal-Girardot, que entregamos #EnEquipo con @MinTransporteCo y @ANI_Colombia, es calidad de vida y representa gerencia, porque cuando nos posesionamos en agosto de 2018, este proyecto estaba en 12 % y nos comprometimos en terminarla; hoy #LeCumplimosAColombia”.

Finalmente, María Paula Correa, quien es la jefe de Gabinete de la Casa de Nariño y una de las funcionarias que tiene el pleno conocimiento de la agenda del mandatario colombiano, también le respondió al senador Velasco con un “falso”.