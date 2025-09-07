A presunto cabecilla del Clan del Golfo lo delataron sus cejas tatuadas con reconocida marca deportiva: “Tiene carita de inocente”

En las últimas horas, las autoridades propinaron un duro golpe al Clan del Golfo en el departamento de Bolívar, luego de que fuera capturado Jhon Jairo Herrera Pacheco, conocido con los alias de Jhon o Cejitas Nike.

Este individuo es señalado de ser cabecilla de la red de apoyo del Clan del Golfo en el corregimiento de Barranca Vieja, municipio de Calamar (Bolívar), población donde precisamente fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Seccional de Investigación Criminal.

“Alias Jhon es señalado de ser cabecilla de la red de apoyo local del Clan del Golfo, encargado de brindar apoyo logístico a las redes criminales en la zona. Su captura representa un duro golpe a la estructura criminal, que buscaba expandir su influencia en la región”, detalló la Policía Nacional a través de en un comunicado.

Si bien las autoridades detallaron que alias Cejitas Nike tiene un amplio prontuario criminal, hay algo que llamó la atención y que en últimas lo terminó delatando: sus cejas están tatuadas con el logotipo de reconocida marca deportiva.

El capturado, Jhon Jairo Herrera Pacheco. | Foto: Cortesía del departamento de Policía Bolívar

Como era de esperarse, los internautas no pasaron por alto la apariencia de alias Cejitas Nike y esto comentaron algunos en las redes sociales:

“Tiene carita de inocente”; “Nike abandonó el chat…”; “Ese es un delito deportivo”; “Que no lo vayan a ver las de mi barrio, te lo pido señor”; “Quiero esas cejas (risas)”; “Yo no soy el más lindo, pero tampoco me empeoro”; “No jodas manito”; “En su primer robo estaba asustado y le dijeron: Just do it”; “Qué look tan bello tiene esta criaturita”; “Mi nuevo emprendimiento: cejas Nike a la orden”; “No sé qué es más delito, si pertenecer a la banda, o hacer ese disparate”; “Esas cejas dan cárcel”.

Según las autoridades, alias Cejitas Nike comenzó como punto de vigilancia en 2021 y escaló rápidamente hasta convertirse en líder de la red para finales de 2024.

Sobre la captura de este individuo, quien se pronunció fue el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento Policía Bolívar: