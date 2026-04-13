Abren investigación contra exdirectiva de la UNGRD por presuntas irregularidades en compra de cosechas

Una investigación disciplinaria contra la exsubdirectora para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Mónica Arias Fernández, acaba de abrir la Procuraduría para tratar de determinar si existieron irregularidades en la adquisición de cosechas por parte de la entidad.

La indagación trata de sacar a flote novedades en la compra de dichos predios, al parecer, por falta de ejercicio de sus funciones que habría hecho la alta exfuncionaria sobre el seguimiento eficiente, la vigilancia y el control de este proceso que estaba avaluado en más de 93 millones de pesos.

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Desde la Procuraduría confirmaron: “la entonces funcionaria no habría ejercido de manera eficiente el seguimiento, vigilancia y control a este proceso, pues se habrían adquirido los productos a valores superiores a los contemplados en la oferta económica. Adicionalmente, se habrían presentado cambios de algunos bienes y cantidades respecto de las inicialmente pactadas”.

El ente de control también trata de determinar si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo habría pagado la millonaria suma de dinero por el centro de acopio, pese a que en la oferta económica de dicho servicio no había costo alguno.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó una serie de pruebas para determinar si la supervisión de dicho contrato, tuvo falencias que habrían terminado en pagos mayores de los que inicialmente se pactaron.

Esta nueva investigación disciplinaria en la UNGRD se conoce en medio del escándalo de corrupción que se desató en esa entidad durante la administración del Gobierno Petro que tiene respondiendo ante la justicia a altos exfuncionarios, congresistas y un puñado de asesores que terminaron salpicados.

La Corte Suprema de Justicia investiga por este caso a congresistas como Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Iván Name, Andrés Calle, Martha Peralta, Julio Elías Chagui, Berenice Bedoya y Carlos Trujillo.

Por parte del Gobierno, la justicia ha procesado al exdirector del Dapre, Carlos Ramón Gonzáles; los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; y la exconsejera para las regiones; Sandra Ortiz, entre otros, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, los exdirectivos de la UNGRD que terminaron siendo testigos clave en este escándalo.