“Actúa como un clan político corrupto”: Carlos Fernando Galán pide la renuncia de Claudia López

Carlos Fernando Galán, como concejal, se destacó como uno de los principales críticos de la administración de Claudia López. Ahora, como candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, continúa sus denuncias y la acusa de promover la corrupción al interior de la Alcaldía de Bogotá.

Por medio de un video publicado en redes sociales, Galán no solo le pide respuestas a López y acción a las autoridades, sino también solicita su renuncia a la Alcaldía si quiere seguir incurriendo en los mismos. En el video, explicó sus inquietudes sobre quien lo venció en la carrera hacia el Palacio Liévano.

“A los colombianos nos indigna cuando conocemos la corrupción política, clanes políticos tradicionales y corruptos en las regiones que manipulan las elecciones, que compran votos y que manipulan los cargos públicos para ejercer presión sobre el elector. Pero nos estamos tapando los ojos cuando eso ocurre en un lugar como Bogotá”, aseveró.

Según Galán, Claudia López, política alternativa, es denunciada por sus aliados por incurrir en “corrupción política y manipulación de cargos públicos para ejercer presión sobre electores”.

El candidato al Senado asegura que van varios casos y los enumera. “El primero, públicamente lo hizo en redes sociales. Ella misma atacando a un partido político y diciendo que lo iba a derrotar cuando es alcaldesa, eso no lo puede hacer”, aseveró, con referencia a ataques contra el Centro Democrático y el uribismo.

Claudia López, quien lideró la consulta anticorrupción, está actuando hoy desde la Alcaldía de @Bogota como los clanes políticos que tanto denunció. Si lo que quiere es participar en política, @ClaudiaLopez debería renunciar. @moecolombia @PGN_COL pic.twitter.com/hnlvA9RyJG — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 10, 2022

En segundo lugar, habla de un “pacto político” con Gustavo Petro. Galán se refiere al acuerdo de no agresión entre el líder del progresismo y la Alcaldía de Bogotá, fuerzas políticas que iban por caminos opuestos en la capital del país.

“Para que no le atacaran su alcaldía y ella, evidentemente, daba unos pasos para apoyar a Petro”, indicó.

Tercero, el candidato resaltó la cercanía de López con el exgobernador Jorge Rey y Nicolás García, actual mandatario en Cundinamarca y ficha del reconocido líder departamental. Esta unión habría resultado en la decisión para el apoyo de un candidato a la Presidencia.

“Esto lo conocimos todos y no pasó nada. Además, se evidenció que lo que pactaron allí sí ocurrió. Porque, evidentemente, y a los pocos días, salió Alejandro Gaviria con el apoyo del grupo político de Jorge Rey”, señaló.

Cuarto, se refirió al clientelismo en la Alcaldía de Bogotá que denunció Martín Rivera, un concejal de la Alianza Verde que critica fuertemente la administración de López. Ahora, los concejales Diego Cancino y Luis Carlos Leal, denunciaron dos eventos que llamaron la atención de Galán.

“Una reunión en la que el secretario de Gobierno, con cinco o seis alcaldes locales, les dijo que llegaron al cargo por ellos. Que tenían que garantizar que los candidatos afines a la Alcaldía de Bogotá dupliquen su votación en las próximas elecciones del 13 de marzo en sus localidades”, aseveró.

También contó sobre otra reunión llevada a cabo en la residencia de López, en la cual participaron concejales. Ahí, según relata Galán, se definió una repartición de cargos y entidades del Distrito. “¿Para qué? Para favorecer candidatos en las elecciones de Congreso del próximo domingo”, dijo, destacando a las candidatas Angélica Lozano y Olga Lucía Velásquez como objeto de apoyo.

López, quien siempre se destacó como una política alternativa, “está actuando como un clan político corrupto que ella misma denunciaba en otras regiones”.

Al mismo tiempo, el miembro del Nuevo Liberalismo se preguntó por el silencio de la Misión de Observación Electoral (MOE), entidad donde López trabajó antes de incursionar en la política.

“¿Por qué no dicen nada frente a estas denuncias que son recurrentes? ¿Por qué se tapan los ojos? ¿Por qué los órganos de control no dicen nada? No podemos permitir que esa corrupción que hay que enfrentar pase en Bogotá en las narices de todos y nos quedemos callados porque es Claudia López”, concluyó, etiquetando a la MOE y a la Procuraduría en su trino.