Adolescente presuntamente alicorado causó la muerte de pareja que atropelló

Como Juan de Dios Vargas Useche y Griseida María Yepes Cruz fue identificada la pareja de esposos que perdió la vida, luego de ser arrollados por un vehículo que era conducido por un adolescente, quien presuntamente estaría bajo los efectos del alcohol. El hecho se registró en Riohacha, La Guajira.

Ocurrió la madrugada del pasado lunes, 11 de abril, cuando la pareja se encontraba departiendo en un establecimiento de comidas rápidas ubicado en la carrera 7H con calles 17 y 18, en el sector conocido como La Virgencita. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, un adolescente de 16 años arrolló a cuatro personas que se encontraban en aquel lugar, luego de perder el control de un vehículo.

“Nos llama la atención que el joven es menor de edad, que no tenía licencia de conducción y que el carro no tenía seguro”, dijo en su momento Luis Pablo de Armas, director del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad del Distrito de Riohacha.

Los cinco heridos, incluido el adolescente, fueron trasladados hacia centros asistenciales de la ciudad. No obstante, el reporte de las autoridades señaló que, Vargas y Yepes, de 43 y 41 años respectivamente, fueron los afectados de mayor gravedad y debido a esto tuvieron que ser remitidos hasta la Clínica Laura Daniela, en Valledupar.

Según se pudo establecer, Juan de Dios sufrió fractura en 10 costillas, en una pierna y una brazo, además de múltiples golpes. Mientras Griseida María presentó un trauma craneoencefálico severo, fracturas y traumas en el cuerpo. Desde entonces, los dos se aferraban a la vida y los médicos hacían lo posible por salvarlos.

Sin embargo, con el pasar de los días ninguno mostraba mejoría y Griseida María falleció hacia las 11:00 de la mañana del pasado viernes, 22 de abril. Mientras que el corazón de su esposo se detuvo la madrugada de este sábado, 23 de abril, revelaron medios locales.

La pareja, quien deja cinco huérfanos, será despedida por separado por su seres queridos. Según se conoció a través de redes sociales, Juan de Dios tendrá su última morada en Valledupar, pese a ser oriundo de Bucaramanga (Santander). Mientras que Griseida será sepultada en Sahagún, (Córdoba).

Joven en estado de embriaguez

De acuerdo Luis Pablo de Armas, director del Instituto de Tránsito, Transporte y Movilidad del Distrito de Riohacha, el vehículo que conducía el adolescente involucrado no contaba con la revisión técnico-mecánica, además el joven, quien también resultó lesionado, estaría bajo los efectos del alcohol.

“La historia clínica dice que estaba en estado de embriaguez cuando fue ingresado al centro asistencial para ser atendido, porque también resultó con heridas en el accidente”, sostuvo el funcionario.

Sin embargo, se informó que la prueba de alcoholemia se le había suministrado al menor luego de 12 horas de haber sucedido el accidente y había salido negativa, aunque cuando llegó a la clínica se había visto bajo los efectos del alcohol.

Entre tanto, el director de tránsito aseguró que el adolescente tendría que responder ante la justicia por sus actos. “El joven se va a judicializar, pero por tratarse de un menor de edad y hay heridos graves, el caso pasa a Fiscalía y es procesado a través de la Policía de Infancia y Adolescencia”.

Además de esto, el funcionario agregó que el accidente se había presentado porque el joven no respetó las normas de tránsito, además de no estar en condiciones para conducir. “Irresponsabilidad de los padres que dejaron sacar el carro a esa hora por parte de un menor de edad en estado de alicoramiento y además sin licencia de conducir, es decir, que no ha hecho ningún curso de manejo”, afirmó sobre la responsabilidad que también tendrían en medio del accidente.