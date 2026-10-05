En las últimas horas, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, cuestionó fuertemente a los integrantes de la Fuerza Pública que se encuentran en esta zona del país por unos cierres de calles que son realizados de manera preventiva.

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El mandatario aseguró que expresará directamente su inconformidad a las autoridades y reclamó una mayor presencia de policías y militares en las calles, especialmente durante las horas de mayor riesgo para la población.

“Hoy me levanté berraco con la Fuerza Pública… Es una vergüenza que hoy me estén cerrando al frente de la estación de la Policía a las 7:00 de la noche. Es una vergüenza que me estén cerrando al frente de la Armada a las 6:00 de la noche. Y es una vergüenza que yo quiera salir para el sector rural y los policías me digan que no me pueden acompañar”, afirmó Quenza.

El alcalde elevó el tono de sus declaraciones y sostuvo que Arauca necesita uniformados dispuestos a mantener presencia permanente en el territorio.

“Aquí necesito Fuerza Pública comprometida con los araucanos, saliendo las 24 horas a proteger a la población araucana, y si les da miedo, entonces cambiamos los miembros de la Fuerza Pública”, manifestó.

Asimismo, el alcalde sostuvo que no es posible que los ilegales impongan sus reglas en este municipio que históricamente ha sido golpeado por la guerrilla del ELN, principalmente. “Pero aquí no nos van a acuartelar, aquí los malos no pueden entrar a gobernar nuestro municipio, y las vías de Arauca no se pueden seguir cerrando”, señaló.

“El secretario de Gobierno mañana a las 9 de la mañana me tiene el decreto para socializarle. No quiero una sola vía cerrada en mi municipio antes de las 10 de la noche. A las 10, ciérrela, pero antes de las 10 no quiero que ningún miembro de la Fuerza Pública me vuelva a cerrar una vía. Eso significa que tienen miedo, y aquí nadie tiene miedo”, afirmó.

Integrantes del Ejército Nacional en medio de operaciones militares. Foto: Suministradas

El alcalde también puso sobre la mesa la situación de varios sectores rurales que, según explicó, son señalados como zonas peligrosas, lo que estaría dificultando el desplazamiento hacia esos puntos.

“Si el alcalde sale al sector rural, todo el mundo tiene el derecho de salir al sector rural. Aquí no pueden seguir catalogando Monserrate peligroso, El Recreo peligroso, Barrancones peligroso, Clarinetero peligroso”, expresó.

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Finalmente, Quenza cuestionó que policías y militares permanezcan dentro de sus instalaciones mientras, a su juicio, la población requiere mayor patrullaje en las calles durante las noches.

“No podemos seguir permitiendo que sigan persiguiendo y atropellando a la gente de bien y escondiéndose de noche, que es cuando los necesitamos patrullando y protegiendo a la población araucana”, concluyó el mandatario.