Algunos municipios de Colombia exigirán el uso de tapabocas en Semana Santa

Solo en los lugares que hayan superado el 70 % del esquema de vacunación no se exigirá el tapabocas.

Llega la Semana Santa a Colombia, temporada del año donde muchos reflexionan y se acercan mucho más a su espiritualidad. Sin embargo, para otros es la temporada ideal para hacer un viaje en familia o con amigos y descansar un poco de la monotonía de las ciudades.

Y aunque en ciudades como Bogotá las personas ya están acostumbradas a estar en los espacios públicos sin tapabocas, ya que así lo permite la última disposición de la Alcaldía, hay otros lugares del país donde hay que tener en cuenta que esto no está permitido. Por lo que los turistas deberán tener presente tener siempre puesto su tapabocas.

Las personas que tengan como destino, por ejemplo, las ciudades de Villavicencio o Santa Marta, o incluso el municipio de Melgar, Tolima (muy visitado en temporadas vacacionales), tendrán que sí o sí utilizar el tapabocas así estén en espacios abiertos y públicos.

Esto sucede porque en estas zonas del país la norma establecida en el marco de la pandemia tiene una gran diferencia con las grandes ciudades y es que las personas con el esquema de vacunación completa contra el coronavirus no alcanzan el 70 % en sus habitantes. Por lo que el cuidado de la salud se hace de una manera más estricta. En total, hay 603 municipios en todo el país que aún no alcanzan ese porcentaje en materia de vacunación.

Es importante tener en cuenta estos datos a la hora de comenzar a planear un viaje, ya que en las grandes capitales del país muchas personas han comenzado a tomar una actitud tranquila con respecto a la pandemia. Aunque las libertades que se han conseguido con la vacunación hacen pensar que los ciudadanos han recuperado la normalidad que se tenía siempre antes de la llegada de la covid-19.

Sin embargo, son muchos los municipios y zonas del país que no han avanzado en el esquema de vacunación, por lo que son lugares donde hay mucho más riesgo y que nos recuerdan a todos que la pandemia no ha terminado y que la temporada de vacaciones puede ser un foco de contagio si no se toman las medidas correspondientes.

Cotelco espera ocupaciones hoteleras cercanas al 54 % durante la Semana Santa

Durante la Semana Mayor, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, espera una reactivación más consistente del sector turismo que viene en su proceso de recuperación tras la pandemia.

De acuerdo con Cotelco, los efectos de la covid-19 hicieron estragos durante este período de Semana Santa al pasar de 51,88 % en 2019 a 1,78 % en 2020. Para 2021, el repunte fue del 38,88 % y para este 2022 lo que se espera es que la ocupación esté entre el 47 % y el 54 %.

La estimación también indica que el total de habitaciones diarias ocupadas pueda ser mayor a 17.700 habitaciones, pero se cuentan con más alojamientos de diferentes características para que los colombianos y visitantes exteriores se enamoren de todos los atractivos naturales y culturales del país.

En cuanto a los viajeros, Cotelco asegura que el 90 % serán turistas nacionales mientras que el porcentaje de visitantes internacionales podría representar el 10 %.

José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo nacional de Cotelco aseguró que: “Se espera que para la Semana Mayor de 2022 sea una gran oportunidad para el sector hotelero y turístico del país, en esta reactivación que viene a un ritmo interesante. Entendemos que es coyuntural teniendo en cuenta que aún muchas familias y personas están reiniciando con la toma de períodos vacacionales y de descanso, pero esperamos que la tendencia de viajar se mantenga y que se convierta en un hábito separar una porción del presupuesto de cada familia para tal fin”.