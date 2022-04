Apareció menor que se había perdido en celebración de Viernes Santo en Monserrate

Las autoridades hacen un llamado para no descuidar a los menores.

Este Viernes Santo desapareció una menor de 12 años en el cerro de Monserrate. El coronel Diógenes Serrano, director de la Defensa Civil en Bogotá, en diálogo con la emisora Blu Radio contó que la menor, de nombre Victoria José Díaz, desapareció entre los sectores de Caracol y Santuario.

“Tienen que estar muy pendientes de los niños y no soltarlos. El informe es de una niña de 12 años, viste sudadera rosada y se perdió en el sendero de Monserrate”, aseveró.

El director de la Defensa Civil aprovechó para recomendarles a los padres y a la comunidad en general para que no lleven a subir el sendero de Monserrate a niños de una estatura menor a un metro, ni personas que tengan problemas del corazón o sufran de la tensión. “No vayan a traer bebés de brazos ni mascotas; vengan bastante hidratados y con ropa fresca; subir por la derecha para que en el descenso no haya conflictos”, añadió el coronel.

Después de un par de horas, la Defensa Civil informó que la adolescente fue encontrada, tras las labores de búsqueda en la que participaron sus familiares y las distintas entidades del Distrito que hacen presencia en el lugar.

Para visitar el santuario el paso peatonal estuvo habilitado hasta el mediodía; sin embargo, seguirán operando el teleférico y funicular. Se cree que al menos 10 mil personas visitaron el lugar, en medio de las celebraciones que se llevan a cabo en la Semana Mayor.

#Bogotá| Continuamos apoyando las actividades religiosas en el santuario de Monserrate. Prestamos atención prehospitalaria a las personas que suben el cerro y presentan deshidratación y afectaciones de salud. #ComprometidosConColombia pic.twitter.com/HLmEKduTqv — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) April 14, 2022

Aparece otro cuerpo sin vida envuelto en bolsas

La Policía Metropolitana de Bogotá encontró un cuerpo sin vida en la calle 26 a la altura de la avenida NQS. Lo que llamó la atención de las autoridades es que el cadáver se encontraba envuelto en bolsas plásticas negras. El aterrador hallazgo reveló que el cuerpo sin vida estaba atado, tal y como el que se había encontrado días atrás en otro sector de la capital.

La ciudadanía dio el aviso a las autoridades, que iniciaron el levantamiento del cuerpo para iniciar la investigación e identificar a la víctima, de la cual solo se conoce que era de sexo masculino. La comandante de la Policía de Teusaquillo, Sandra Lancheros, aseguró que ya se iniciaron los trabajos para dar con los responsables y las causas de la muerte.

Este hallazgo se suma al del pasado primero de marzo, cuando las autoridades reportaron restos óseos en bolsas de basura en la misma localidad. Los restos fueron encontrados en la esquina de la calle 54 con carrera 17. “Se hallan al parecer restos humanos óseos. Policía judicial dispone la presencia de un equipo de antropólogos forenses, con el fin de establecer su identificación”, aseguró la teniente coronel Lancheros.

Más cadáveres envueltos en bolsas se han encontrado en Bogotá en los últimos meses, también en la localidad de Teusaquillo. El cuerpo fue hallado al lado del canal del río Arzobispo dentro de unas lonas con escombros. De acuerdo con las autoridades, en el lugar se halló una pierna y el tronco de una persona, quien al parecer era un hombre de aproximadamente 35 años de edad.

En las labores de campo los investigadores establecieron en su momento que, al parecer, un vehículo de color negro dejó en el lugar unas lonas con escombros y estuvo parqueado allí por cerca de media hora. Luego continuó su marcha y tomó la calle 45 al oriente.