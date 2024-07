Argentina quiere hacer historia y conseguir la Triple Corona con la Copa América. Dos referentes jugarán su último partido con la albiceleste

Argentina buscará este domingo conseguir la llamada triple corona (Copa América, Mundial y Copa América), gesta que ningún combinado suramericano ha logrado en la historia. Aunque sería algo legendario, Scaloni recalcó que esta no es su mayor motivación, ya que ese tipo de estadísticas, según él, no le interesan. “Es más importante ganar, no que la estadística diga que pudimos ganar esas tres finales”, sentenció el técnico gaucho.

El último baile

“Con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta, me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo del mundo”, anunció en noviembre pasado Di María, quien ratificó su decisión hace unos días. “Ya es el momento”, concluyó.

Buscalia no se guardó nada y manifestó en SEMANA que Argentina, a diferencia de Colombia, no llega en su mejor momento deportivo. El reconocido periodista aseguró que la albiceleste no ha jugado bien durante la Copa América 2024, sobre todo porque sus grandes figuras no vienen bien.