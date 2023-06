Armando Benedetti no asistió a cita con la Procuraduría en la indagación contra Nicolás Petro

Pese a que estaba citado para las 10 de la mañana, el saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no se hizo presente en las instalaciones de la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, en la ciudad de Barranquilla.

Benedetti había sido notificado el pasado 11 de junio que tenía que presentarse ante el organismo de control disciplinario para rendir su declaración en el marco de la investigación preliminar contra el diputado Nicolás Petro Burgos por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022.

Presidente, Gustavo Petro, y el exembajador en Venezuela, Armando Bendetti. - Foto: Esteban Vega

El embajador -quien estará en ese cargo hasta el 23 de junio- fue vinculado a este caso luego que, en una entrevista con SEMANA, asegurara que la plata obtenida en la costa no provenía de emprendedores, tal como se creía.

“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente, y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, reveló en aquella oportunidad Benedetti, quien también está salpicado en el escándalo de las interceptaciones telefónicas.

SEMANA conoció unos polémicos audios que Benedetti le envió a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete del Gobierno. En estos, expuso información sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. “Un ‘man’ que hizo 100 reuniones en campaña política, un ‘man’ que se consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que viniera acá y todo lo demás”, expone uno de los audios.

El saliente embajador ratificó en la entrevista que tuvo con SEMANA que ayudó a conseguir 15 mil millones de pesos para la contienda. En primer lugar, indicó que no podía decir de dónde provino la plata de la costa Caribe para la campaña del presidente actual, debido a que tenía que aclarar lo que pasó.

ARMANDO BENEDETTI. RUEDA DE PRENSA CASO CHUZADAS. BOGOTA SEPTIEMBRE 12 DE 2018. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA - Foto: Juan Carlos Sierra

Del mismo modo, señaló que tenía indicios de Nicolás Petro, los cuales serían graves por lo ocurrido. Benedetti recordó que cuando el hijo del presidente fue denunciado por las irregularidades, él empezó a armar el rompecabezas con todo lo que había ocurrido en ese tiempo, especialmente con el dinero obtenido para la campaña que no provenía de emprendedores.

En medio de las peleas que Benedetti tuvo con Sarabia por teléfono, aseguró que él había sido una parte importante para la campaña, debido a que hizo la logística para conseguir los 15.000 millones de pesos. “Si no es por mí, no ganan”, le dijo en una oportunidad el exembajador a la antigua jefa de gabinete y mano derecha del presidente.

Benedetti se molestó porque lo dejaron esperando un día en el Palacio de Nariño. “Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…) que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, afirmó el exembajador.

Los mensajes sobre ese asunto son recurrentes: “Perdón, Laura, pero es que uno ya también explota, también es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico, ¿quién ve eso ahora? Nada. O es [que] quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata”, agregó.

. - Foto: Fotomontaje SEMANA

Y siguió amenazante: “No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan, para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

El exembajador señaló que todos los que aportaron menos en campaña resultaron con más cosas que él: “Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ¿qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura. Oye, que una hoja de vida pa’ alguna verga, ¿quieres que te dé? (…), nada, nada, el señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer, el señor Roy (…). Todo, hijueputa, todo (…), y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”.

Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez junto con el presidente Gustavo Petro. - Foto: Instagram @dayvasquezdd_

En la tarde de este miércoles llegó a rendir declaración ante la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, Mónica Lopesierra Rosado, hija del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro.

Mónica, quien es conocida como Kiki, fue citada a declarar, puesto que ella habría tenido conocimiento del dinero en efectivo que habría enviado su padre a Nicolás Petro. En uno de los audios revelados por SEMANA, en medio de esta investigación, hablando del dinero con el que presuntamente se habría financiado la campaña.

A su llegada a la sede de la Procuraduría, la joven, quien llegó acompañada por dos personas, no respondió a las preguntas que le hicieron los periodistas que la esperaban al ingreso de la sede del Ministerio Público.

En la mañana de este miércoles declaró Juan Carlos Trujillo Cabrera, quien es uno de los abogados de Nicolás Petro Burgos. Por su parte, el saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no asistió a la diligencia.

Momentos de la extradición de el ex-congresista Santander Lopesierra, más conocido como el hombre Marlboro. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

La vinculación del Hombre Marlboro

En medio del gigantesco lío que se armó en el país por las contundentes declaraciones de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, en las que lo señaló de recibir dinero de origen oscuro, hay un nombre que retumba. Se trata de Samuel Santander Lopesierra, un narcotraficante extraditado y condenado en Estados Unidos, donde pagó una pena de 18 años, luego de ser enviado a este país en 2003.

El Turco Hilsaca y Santander Lopesierra son dos de las personas que, según Day Vásquez, le habrían entregado dinero a Nicolás Petro para la campaña de su padre, Gustavo Petro. - Foto: suministrada a semana por api

Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro por haberse hecho millonario, antes de su captura en 2002, al ser uno de los más grandes contrabandistas de cigarrillos en La Guajira, no se comportaba como un narco normal. Después de purgar su pena en Estados Unidos, no buscó la manera de echar raíces en ese país. Por el contrario, regresó a Colombia a fin de retomar el rumbo de la política, como lo hizo cuando fue senador por el Partido Liberal, en los años noventa.

En la pasada campaña presidencial, Lopesierra se la jugó toda para apoyar al actual presidente Gustavo Petro. Lo hizo de frente, recorrió las calles, usó gorras, camisetas y hasta con megáfono en mano promovió el voto en favor del candidato del Pacto Histórico. Ahora, con la explosiva denuncia que hizo Day Vásquez a SEMANA, quedaría en evidencia el vínculo con Nicolás Petro, a través de la hija del excapo. Vásquez reveló que Nicolás “le recibió dinero a ese señor (el Hombre Marlboro), más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero”.

Gustavo Petro se ha visto envuelto en diferentes escándalos desde que tomó posesión como presidente. - Foto: AP

Según la denuncia, Nicolás movía plata por millones y parte de ese dinero lo invirtió en una lujosa casa de 1.600 millones de pesos. SEMANA revela este explosivo audio que está en manos de la Fiscalía.