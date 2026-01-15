Asesinan a líder campesino en Argelia, Cauca: ya son cuatro líderes sociales asesinados en 2026

Indepaz reportó el asesinato del líder campesino Miyer Solano Ortega, exdirectivo de la Asociación Campesina AGROPATÍA, ocurrido en el municipio de Argelia, en el sur del Cauca, el pasado miércoles 14 de enero.

El hecho, según la organización, es materia de investigación por parte de las autoridades.

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Solano Ortega era reconocido en su comunidad por su trabajo organizativo y comunitario. Fue directivo de esa entidad, que hace parte del Proceso Unidad Popular Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), y también integraba la Guardia Campesina, de acuerdo con Indepaz, que hace seguimiento a hechos de violencia contra líderes sociales.

Según denunció y describió los hechos la red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, los hechos habrían sucedido así: “Cerca de las 6:20 de la tarde del 13 de enero, el líder campesino y defensor de Derechos Humanos Miyer Ortega Solano adelantaba labores del campo cuando integrantes de un grupo armado ilegal, presuntamente de la Segunda Marquetalia, llegaron a la finca donde se encontraba”.

Después describieron que lo buscaban directamente a él: “Los integrantes de esta organización armada llegan con una foto en la mano y solicitando al defensor de derechos humanos. Luego se acercan a él y lo esposan y sacan del lugar”.

Abogado colombiano pide ante la Corte Penal Internacional la detención de Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc

Con esto, Indepaz señala que ya son cuatro los líderes sociales asesinados en lo que va de este nuevo año.

La Defensoría del Pueblo mantiene advertencias sobre el riesgo que enfrentan comunidades y liderazgos sociales en municipios del sur del Cauca.

Argelia está incluida en la Alerta Temprana N.º 013-25, en la que la entidad hace un llamado a la acción prioritaria y advierte que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegales por parte de grupos armados representa un riesgo permanente de violación a los derechos de la población.

Asimismo, la Defensoría ha emitido la Alerta Temprana N.º 019-23, dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, en la que se describe el escenario de riesgo al que se enfrentan las personas que ejercen liderazgo social y defensa de derechos de manera individual o colectiva en distintas regiones del país.

Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, es denunciado ante la Corte Penal por el presidente Petro

En el municipio de Argelia hacen presencia distintos grupos armados ilegales, entre ellos el Frente Carlos Patiño (EMC), el Frente Diomer Cortés (CNEB), estructuras del ELN y bandas de carácter local, de acuerdo con los registros territoriales de riesgo. La jurisdicción militar en esa zona del departamento corresponde a la Tercera División del Ejército.