Migración Colombia anunció un cambio clave en la forma en que los ciudadanos y extranjeros realizan trámites, con la puesta en marcha de un nuevo sistema digital que busca eliminar intermediarios y agilizar los procesos en Colombia.

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Este miércoles 8 de abril inició la nueva forma en que los ciudadanos y extranjeros realizan trámites. Desde este día, la plataforma habilitará los cupos disponibles para el día hábil siguiente. Una vez realizado el registro, cada usuario recibirá de inmediato la confirmación con los detalles de su cita.

El anuncio lo hizo Migración Colombia. Foto: Migración Colombia

“Estas modificaciones se hacen para brindar una mejor atención a la ciudadanía y población migrante; optimizar los tiempos y garantizar un acceso transparente a los servicios”, señaló Gloria Esperanza Arriero, Directora General de Migración Colombia.

Además, la directora Arriero anunció: “Hasta el próximo 30 de abril estará abierta la inscripción al PEP Tutor, un mecanismo dirigido a padres venezolanos con niños, niñas y adolescentes regularizados con Permiso por Protección Temporal (PPT) en el país”.

El PEP Tutor se podrá expedir hasta el 30 de abril. Foto: Migración Colombia

Este cambio es significativo en comparación con los modelos anteriores, ya que los usuarios debían enfrentar largas filas o depender de intermediarios para conseguir cupos. Ahora, según la entidad, el proceso busca ser más transparente, ordenado y accesible.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la autoridad migratoria puso en marcha su nueva sede electrónica, una plataforma que organiza la información relevante para la ciudadanía y población migrante, incluyendo trámites, servicios y estadísticas oficiales.

El sistema permite que los usuarios ingresen de domingo a jueves a partir de las 5:00 p. m. para agendar citas correspondientes al siguiente día hábil. La asignación es inmediata y se realiza directamente en la plataforma, sin necesidad de acudir a terceros.

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Además, la entidad indicó que varios trámites y consultas podrán realizarse completamente en línea, sin necesidad de desplazamientos, lo que hace parte de una estrategia de digitalización de servicios públicos.

Durante 2025 se agendaron cerca de 150.000 citas en todo el país, mientras que en lo corrido de 2026 ya se han registrado unas 45.000 solicitudes, principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Sin embargo, el éxito del sistema dependerá del acceso a internet y de la capacidad de los usuarios para adaptarse a los canales digitales, especialmente en poblaciones con menor conectividad.