Así se puede conocer en tiempo real dónde llueve y lloverá en Bogotá

Bogotá no se caracteriza por tener un clima completamente predecible para la ciudadanía, lo que quiere decir que no se comporta de la misma manera todos los días.

En algunos casos da la sensación de que se experimenta la escala completa de los pisos térmicos en un solo día y que se puede vivir un aguacero típico de temporada invernal y un sol de verano.

Por tal motivo, el Distrito cuenta con una herramienta para predecir el estado del tiempo, los niveles de nubosidad, de lluvias, de los cauces, y de las zonas de Bogotá propensas a los deslizamientos, a través del Sistema de Alerta de Bogotá, liderado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

El Sistema de Alerta de Bogotá es una herramienta que utiliza diversos instrumentos de medición como: un radar meteorológico, la ubicación de 67 estaciones de monitoreo meteorológico y de varios acelerógrafos que permiten hacer seguimiento al estado del tiempo para reducir y manejar las condiciones del riesgo en la ciudad.

La novedad de este sistema es que se pueden consultar los datos recopilados por los instrumentos de medición del estado del tiempo en Bogotá, ingresando a la página web del Sistema de Alerta de Bogotá https://www.sire.gov.co/web/sab.

Allí se pueden encontrar datos, gráficos e información en tiempo real de la cantidad de lluvias que caerán en el día o de las acumuladas en los últimos días, monitorear dónde caerán tormentas eléctricas, dónde hay ríos o quebradas propensas a desbordarse, identificar las áreas de la ciudad propensas a incendios forestales y hasta conocer el último sismo registrado por el Idiger.

Adicionalmente, cuenta con la opción ‘lluvias en tiempo real’, donde se arrojará un mapa detallado de Bogotá en el que cada nivel de color representa la intensidad de las lluvias en la ciudad y se organizan desde el color azul celeste (lluvia ligera), hasta el violeta y blanco (lluvia muy fuerte).

La información del Sistema de Alerta de Bogotá puede ser consultada durante las 24 horas del día y cada cinco minutos son actualizados los reportes y la información de cada instrumento de medición por el Idiger.

Un total de 22 puntos, en siete localidades de Bogotá, están en grave riesgo de deslizamiento

La Personería de Bogotá solicitó a la Administración Distrital tomar medidas inmediatas para proteger la vida de centenares de familias de siete localidades que habitan en zonas de alto riesgo de remoción en masa, situación agravada por las intensas lluvias de los últimos meses.

El Ministerio Público Distrital, luego de realizar visitas y recibir las quejas de la ciudadanía en las localidades de Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usaquén, Usme, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, evidenció movimientos de tierra, grietas y filtraciones de aguas que ponen en riesgo la vida de sus habitantes.

Ante la problemática, durante el presente año, la Personería promovió visitas a las zonas críticas con el Idiger y las autoridades locales para la identificación de los puntos y ejecución de las medidas necesarias.

“Hemos hecho monitoreo permanente y en cada una de estas localidades se dispuso de un equipo para realizar recorridos por los puntos críticos que presentan alto riesgo de remoción en masa,” aseguró Julián Pinilla Malagón, personero de Bogotá.

Puntos críticos

Rafael Uribe Uribe: En esta localidad, en el barrio Las Colinas, se presentó el colapso de una escalera que conectaba a los habitantes del lugar y el desprendimiento de una parte de la montaña, lo que dejó alrededor de 17 familias afectadas y unos diez predios con daños considerables.

Ciudad Bolívar: En el Polígono de Bella Flor Brisas del Volador (Hollywood), 22 casas están en riesgo grave por deslizamiento, cinco de ellas colapsaron. La Personería requirió a las autoridades atender los damnificados y tomar medidas para evitar una tragedia.

Chapinero: En el barrio el Paraíso, carrera 3 Este # 44-05, se presentó remoción progresiva del terreno, observándose caída de material rocoso en el canal Sucre. Este desprendimiento de tierra lleva a que se presente obstrucción del canal, lo que impide el curso normal del agua, situación que podría generar un siniestro ambiental que afectaría a la comunidad aledaña al mismo. El barrio Paraíso bajo, calle 42 # 5 Este, también está en grave riesgo

Santa Fe: En el Barrio Atanasio Girardot, carrera 1F # 2-15 Este, el terreno presenta movimientos de masa no solo por las lluvias de los últimos meses, sino por la sobrecarga que presentan las viviendas ubicadas allí. Según el Idiger, estas unidades habitacionales no deberían estar habitadas, ya cuentan con actas de restricción y evacuación, sin embargo, siguen ocupadas. Adicionalmente, se siguen presentando filtraciones de agua y no hay manejo de la misma.

Otros puntos críticos de esta localidad son: Santa Rosa de Lima, carrera 7 Este # 2-50 / 2-34 / 2-28 / 2-51; El Dorado Bajo, calle 2 Sur # 11-24 Este; El Dorado Bajo, diagonal 6 C Sur entre Calle 3 Sur y Carrera 7 Este; Parque el Rocío centro oriental; el Consuelo, transversal 9 Bis Este # 2-66; Carrera 10 Este # 2- 33 y Quebrada Las Lajas - Calle 1C # 3-73.

San Cristóbal: En el barrio Bello Horizonte, calle 34 Sur # 3 Este, se observó un fenómeno de remoción en masa que persiste en talud con ocupación de una vivienda. En la parte superior se evidencia muro bordillo que contiene el sendero peatonal, fracturado y trasladado de su posición original. En el sendero se observa parte de residuos sólidos como relleno entre el muro y el sendero, también grietas en el escalonamiento y el suelo. Otro punto en riesgo es el barrio Guacamayas I Sector, calle 37 D con 2 C.

Usaquén: En Delicias del Carmen, carrera 5 Bis # 127A – 20 y Tv 2 # 128 – 40, se evidenció riesgo de daños a viviendas y personas por desprendimiento y caída de bloques y pequeños flujos de arcilla de la parte alta de un talud de una antigua explotación de cantera, a la altura de la transversal 2 con Calle 128. Las viviendas que fueron evacuadas años atrás, ahora generan problemas de inseguridad y amenaza de ser invadidas. Otros sectores con riesgo de deslizamiento son Cerro Norte, carrera 1B # 160 B-05 y Arauquita II Sector, calle 163C # 2 Este – 53.

Usme: El sector Danubio Azul, Morena 1, carrera 4 Este # 56 sur, está en alto riesgo no mitigable por la no contención de la ladera. El sector había sido desalojado, pero ahora hay nuevas ocupaciones en estructuras en ladrillo consolidadas de la primera ocupación. También están en zona de alto riesgo viviendas en el Sector Fiscala – Buenavista y Fiscala Centro.