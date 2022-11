En la vía a La Calera, le cobrarán peaje a los vehículos que trabajan en la emergencia

Ha pasado un día desde que comenzó la emergencia en la vía entre Bogotá y La Calera. Hasta ahora se han confirmado dos personas muertas, un hombre desaparecido y 46 familias afectadas. En el último reporte, dado sobre las 6:40 p. m., por parte de la alcaldesa Claudia López, se confirmó que un equipo base seguirá trabajando durante la noche.

“Vamos a dejar un equipo básico atendiendo el PMU. Vamos a tener atención 24/7, Idiger, Bomberos y equipo de la Unidad de Mantenimiento Vial van a estar acá. Una retro, dos minicargadores, una pajarita, siete volquetas. Toda la noche van a continuar las labores de trabajo”.

Aclaró que no se continúa con el talado de árboles, ni la remoción de escombros por seguridad del personal. Pero se retomará mañana. Respecto a los albergues, se confirmó que están funcionando y entregando la comida y los kits de apoyo.

Cobrarán peaje a los vehículos

A pesar de que, desde el Distrito pidieron no cobrar el peaje para los vehículos que están atendiendo la emergencia, el concesionario continuará con el cobro sobre la vía.

“Desafortunadamente, no logramos que la ANI o el concesionario del peaje no cobrara, no estamos en un momento de hacer negocios, sino de ayudar; pero desafortunadamente no logramos que el peaje no cobrara, a las volquetas de la comunidad y del sistema de emergencias, hemos dispuesto de la caja menor de Idiger, un millón de pesos para seguirle pagando el peaje, para que nos deje pasar a disponer residuos”.

A las 6:30 de la mañana se volverá a instalar el PMU por parte de la alcaldesa y a las 7:00 a. m. retomará el turno todo el equipo de emergencias.

Sobre la situación meteorológica, aseguró que “hay lloviznas, va a haber lloviznas, parece que afortunadamente, no tan fuertes esta noche”.

Declaratoria de calamidad pública en Bogotá

Durante el último Puesto de Mando Unificado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó la declaratoria.

“El gabinete distrital y el consejo distrital de riesgo declaró calamidad pública por emergencia de lluvias, de manera tal que podamos disponer de todo recurso que necesitemos hacer la contratación más efectiva que necesitemos, para seguir atendiendo las emergencias”, anunció.

Argumentó que, según los reportes, podrían venir más emergencias.

“Vamos a tener, nos ha confirmado la Unidad de Gestión del Riesgo y el Ideam, que las lluvias a lo largo de noviembre, se van a intensificar y van a durar posiblemente hasta febrero”.

Declaramos calamidad pública por ola invernal. Eso nos permitirá disponer todo lo necesario. Quedan atendidas las familias afectadas en 3 albergues, PMU emergencias toda la noche y reinstalaré personalmente mañana 6:30am PMU General y 7am todos los equipos retoman su trabajo. pic.twitter.com/LulXEO0q4m — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 14, 2022

Emergencias en la capital

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, en Bogotá, entre octubre y noviembre, se han registrado 170 situaciones relacionadas con eventos de remoción en masa. Asimismo, se han registrado 1.963 afectaciones por precipitaciones, se han presentado 397 casos por daños a servicios de alcantarillado, 128 encharcamientos y 5 granizadas. Estas situaciones han dejado a 1.357 familias afectadas en diferentes localidades de Bogotá.

También, desde el equipo de Gestión del Riesgo de la Secretaría de Integración Social confirmaron que en los 13 días de noviembre, se han contado 152 personas damnificadas por la ola invernal.

“Desde el primero de noviembre a la fecha se han atendido 46 hogares, todos ellos afectados por emergencias de origen natural y antrópico en la que se han visto afectados 118 adultos y 34 niños para un total de 152 personas atendidas”, explicaron.

Respecto a las últimas emergencias en la ciudad, la alcaldesa confirmó que ya se atendieron.

“Todas esas emergencias en otros sitios, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, por fortuna se superaron ayer, no hay personas fallecidas, ni lesionadas. Seguimos en actividades de limpieza y de remoción”.

Aseguró que, sumado a la declaratoria de calamidad pública, “hay monitoreo de todo el Sistema Distrital para la Gestión de Riesgos, de lluvias, de represamientos de quebradas, todo el tiempo. El monitoreo se hace pero, también la disposición de equipos”.

Como respuesta a estas emergencias, en el conducto establecido, se gestionan kits de noche, kits de limpieza, kits de cocina, tejas de zinc, estufas, pijamas, plásticos y cercos de madera. De igual manera, se han entregado a las familias damnificadas los respectivos bonos canjeables por alimentos.