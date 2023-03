Atención: inicia deportación de la exsenadora Aida Merlano desde Venezuela a Colombia

Luego de tres años y medio de haberse volado de un consultorio odontológico al norte de Bogotá y refugiarse en Venezuela, ya se encuentra en camino para Colombia la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien fue condenada por corrupción electoral en medio del emblemático escándalo de la Casa Blanca, en la costa Caribe, en el cual se dio una feria de compra de votos y que compromete a las principales casas políticas de la región.

La noticia de su regreso a Colombia la confirmó su abogado Miguel Ángel del Río, quien ya había hecho la advertencia de que Merlano volvería y prendería el ventilador contra los clanes políticos de esta región, en especial, y así lo ha advertido, contra la casa Char.

Aida en camino. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) March 10, 2023

Ayer mismo, en lo que parecía un mensaje cifrado, y hoy se puede leer más como una advertencia, Merlano había hecho una publicación en su cuenta de Instagram en la que cantaba la canción “Pensaron que jamás podría volver”, y efectivamente hoy está volviendo a Colombia en condición de deportada y con la advertencia de prender el ventilador y, por fin, presentar las pruebas de todo lo que ha dicho en entrevistas y declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia sobre la maraña de corrupción detrás de todos los procesos electorales en la costa Caribe.

“Todo lo que ayer sufrí, hoy me ha dado la fuerza, para vencer cualquier tormenta cualquier diferencia. El tiempo borra mis heridas, más no me regresa. Lo que un día yo perdí soñando a puerta abierta. Fueron infiernos mis días, en un lugar sin salida, apresaron mi cuerpo pero nunca mi vida. Escuchen bien y mirénme, pensaron que jamás podrían volver. Todas esas mentiras que de mí labraron, hoy se van a arrepentir”, fue el fragmento de la canción del que Merlano hizo la mímica.

Sin ambages, Merlano ha señalado a los Char, en especial a su expareja Álex Char; a la casa Name, y a los Gerlein, que se mueven entre la política y negocios de obra pública; este último grupo ha financiado las campañas de Merlano, a título propio de su expareja, el empresario Julio Gerlein.

En febrero de 2022, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General para que se adelantaran las respectivas investigaciones en contra de los aforados constitucionales, dirigentes políticos y particulares que fueron mencionados por la excongresista Aida Merlano Rebolledo en sus declaraciones ante las autoridades y medios de comunicación.

Merlano rindió dos declaraciones ante las autoridades (4 de marzo de 2020 y 31 de enero de 2022), así como una entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, el 17 de febrero de 2020, en las cuales hizo menciones sobre la participación del clan Char en la compra de votos y el plan de fuga que se llevó a cabo el primero de octubre de 2019 mientras asistía a una cita odontológica en el norte de Bogotá.

Según la descripción que hizo Aida Merlano, fue en el garaje de su sede política donde le entregaron un paquete con el dinero en efectivo.

En uno de los apartes del documento de la Corte Suprema se pide investigar a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, así como al exministro de Hacienda y candidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga, por haber “recibido dineros de la familia Gerlein y de los Char por debajo de la mesa para la financiación ilegal de sus campañas políticas”.

Merlano señaló al expresidente Iván Duque y el exfiscal general Néstor Humberto Martínez Neira de haber participado en el “supuesto ‘complot’ y/o montaje judicial’” por el que fue condenada Merlano en 2019 por compra de votos y fraude electoral.

En uno de los apartes se hace mención a las declaraciones rendidas en contra del expresidente del Senado Arturo Char Chaljub, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub, así como Fuad Ricardo Char Abdala, Julio Gerlein Echeverría, Faisal Jacobo Cure Orfale y Lilibeth Llinás Delgado, en los hechos por los que la excongresista fue condenada y el plan de fuga.

En el caso de Alejandro Char Chaljub fue señalado directamente por Merlano de haber organizado, financiado y ejecutado la fuga. En su declaración ante la Corte, Merlano entregó un video de una de las cámaras de seguridad de su sede política, conocida como la Casa Blanca, de la noche del 11 de marzo de 2019. “Alejandro Char Chaljub la habría ubicado en el comando, con el fin de materializar la entrega de una suma de 500 millones de pesos en efectivo, para que los mismos fueran destinados a la financiación de la campaña de Aíida al Senado, y concretamente a la compra de votos”.

Sin embargo, el caso de Alejandro Char no para ahí, puesto que Merlano aseguró que siendo alcalde de Barranquilla (2016-2019) obtuvo cuantiosas sumas de dinero como consecuencia de coimas exigidas a los contratistas que resultaron favorecidos con la adjudicación irregular de contratos para la construcción de obras públicas en el Distrito, y concretamente menciona la testigo aquellos contratos relacionados con Arroyos Barranquilla y El Malecón, “de los cuales Alejandro Char Chaljub, con quien mantuvo una relación sentimental, habría exigido entre el 10 y el 15 % de su valor total”, precisa uno de los apartes del documento de la Corte.