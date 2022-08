Atención: se cae la designación del segundo comandante del Ejército del Gobierno Petro, esta es la historia

Luego de conocer que el nombre del general Jairo Cifuentes, recién designado segundo comandante del Ejército, apareció en un expediente en poder de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que reseña casos de falsos positivos, se conoció en las últimas horas que no estará en la cúpula del Ejército Nacional. Así se da la primera caída de los recientes nombramientos del presidente Gustavo Petro, en la cúpula de las Fuerzas Militares, y cumple la promesa de no tener en estos altos mandos a personas involucradas en violaciones a los Derechos Humanos.

Según se conoció luego de su nombramiento como segundo en la línea de mando del Ejército, el general Cifuentes habría sido señalado ante el tribunal transicional por un paramilitar desmovilizado, llamado Adolfo Guevara Cantillo, alias de 101, quien lo mencionó en un testimonio en el que confesaba varias ejecuciones extrajudiciales.

Guevara Cantallo o alias 101, es un exparamilitar que antes de llegar a esta organización ilegal formó parte del Ejército donde alcanzó el rango de capitán. Con la desmovilización empezó a contar sobre las relaciones entre las autodefensas y el Ejército, pero además de los presuntos falsos positivos que se dieron mientras estaba en las filas.

Estas versiones fueron ratificadas por alias 101 ante la JEP, en donde salpicó al general Cifuentes, lo que hoy produce la caída de esta designación que aún no se había hecho oficial por parte del presidente Petro.

Los hechos por los que es señalado el general Cifuentes presuntamente habrían ocurrido en 2002, en el departamento de Atlántico, cuando Cifuentes era la cabeza del Gaula en esa región, en donde es señalado de estar involucrado en dos ejecuciones extrajudiciales.

Según el testimonio, el comandante en ese momento era Edgar Quiñones, quien le dio la orden a alias 101, en ese momento aun en las filas del Ejército, y le pidió que le “ayudara” al ahora descabezado Jairo Cifuentes.

Aunque el testimonio y la solicitud se da en una especie de lenguaje cifrado, Cifuentes habría pedido, “hombre, yo necesito llegar donde José Gregorio, un paramilitar cuyo alias era Carlos Tijeras, a la base de él, la gente mía no sabe llegar, yo necesito que tú me lleves la gente, me recojas lo que él me va a entregar y me busques un sitio y me ayudes a legalizar”.

La respuesta de alias 101 en ese momento, y según su testimonio, fue que a cuántas personas iba a matar. Cifuentes habría contestado que dos.

