Atención, viajeros: así operará la movilidad en la vía Bogotá-Girardot durante Semana Santa

La Semana Santa está a pocos días de llegar y, como es costumbre, miles de colombianos se preparan para viajar. Mientras que algunos recurrirán al transporte aéreo, otros llegarán a sus destinos vía terrestre.

Tradionalmente, uno de los destinos más populares por estas fechas es la ‘tierra caliente’. Municipios como Melgar, Girardot, Tocaima y Flandes suelen ser los preferidos por los bogotanos para distanciarse del frío capitalino.

Sin embargo, desde varios meses atrás, se han venido realizando diferentes obras en la vía Bogotá-Girardot, por ejemplo, mantenimientos a la calzada y atención en sitios donde se han registrado derrumbes.

A raíz de los frentes de obra y el alto flujo vehicular en temporadas específicas, como los puentes festivos o, en este caso, la Semana Santa, el trayecto entre Bogotá y Girardot -que en condiciones normales dura aproximadamente tres horas y media- puede extenderse hasta incluso ocho horas, según han reportado los mismos viajeros en el pasado.

Miles de vehículos saldrán de la capital durante la Semana Santa. - Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Teniendo en cuenta que la Semana Mayor se aproxima, la concesión Vía 40 Express entregó algunos detalles sobre cómo operará la movilidad en la vía Bogotá-Girardot. Con estas medidas se busca optimizar el tránsito y, en la medida de los posible, reducir el impacto negativo en el tiempo de los viajeros.

Juliana hola, en conjunto con la Policía se implementarán planes de contingencia para facilitar la movilidad en el sentido de mayor flujo vehicular.

De igual manera a través de este canal informaremos en tiempo real el estado de la vía y los cambios en la movilidad. — VÍA 40 EXPRESS (@Via40Express) March 29, 2023

Según anticipó la concesión, se implementarán planes de contingencia, en conjunto con la Policía, para facilitar el tránsito en el sentido de mayor flujo vehicular. De igual manera, invitó a los viajeros a estar atentos a su cuenta de Twitter (@Via40Express), donde publica información en tiempo real sobre el estado de la vía y los cambios en la movilidad que puedan surgir eventualmente.

Vale recordar que, en el marco de la Semana Santa, hay dos planes éxodo y retorno, los cuales comprenden las siguientes fechas: entre el 31 de marzo y el 2 de abril, y entre el 5 y 9 de abril, respectivamente.

De acuerdo con la concesión, en los sectores de obra se habilitarán mínimo dos carriles, priorizando el sentido de mayor flujo vehicular. De igual manera, en los municipios de Granada, Silvania, Melgar, Nilo y Ricaurte se habilitará una calzada para contraflujo.

Vía Bogotá - Girardot. - Foto: Tomada de la página web via40express.com

Algunos sectores del tramo vial, que en total comprende 145 kilómetros, han tenido afectación por cuenta de deslizamientos. Por ejemplo, el pasado 28 de marzo, la concesión informó sobre labores de limpieza en el sector El Paso, en Ricaurte, por lo que será una zona a vigilar durante los próximos días.

#AEstaHora | Las unidades de la Concesión siguen trabajando en la limpieza del material en el sector El Paso, en Ricaurte, para mejorar la movilidad en el menor tiempo posible.

Continúa el manejo del tráfico por la variante de Girardot para quienes viajan sentido Bog-Gir. pic.twitter.com/tERD0RJNB8 — VÍA 40 EXPRESS (@Via40Express) March 28, 2023

Por otra parte, en el sector Azafranal, en Silvania, hay pérdida de banca y se realiza la atención y el monitoreo de una falla geológica. En tal virtud, los viajeros transitarán por una calzada habilitada en contraflujo.

En días pasados también se reportó sobre un cierre a la altura del sector conocido como ‘la nariz del diablo’, sin embargo, la concesión precisó que el tráfico por esta zona ya se encuentra habilitado.

#Novedades | Se normaliza el tráfico por el túnel Sumapaz y se habilita el paso por el sector Nariz del Diablo.



Los usuarios que viajan sentido Bog-Gir, pueden transitar teniendo en cuenta que por prevención y seguridad, encontrarán paso restringido a un carril en el km 38+395. — VÍA 40 EXPRESS (@Via40Express) March 27, 2023

“Estamos trabajando de manera intensiva para entregar en el segundo semestre del 2023 las obras que estamos ejecutando entre Girardot, Flandes, Ricaurte y Melgar, que hacen parte de la Unidad Funcional 1, así como en Fusagasugá que corresponden a las Unidad Funcional 4, para que los usuarios puedan transitar con mayor fluidez. Sabemos que un proyecto de esta envergadura genera incomodidades, por ello, hacemos un llamado a la comprensión de los usuarios, pues una vez finalicemos la totalidad de las obras, los colombianos podrán disfrutar de una vía con mejores niveles de movilidad y seguridad”, expuso José Daniel Fernández, gerente técnico de Vía 40 Express.

Vía Bogotá - Girardot. - Foto: Captura de pantalla tomada de Google Maps Street View

Respecto a las obras de ampliación y modernización de la vía Bogotá-Girardot, desde la concesión indicaron que ya alcanzan un avance superior al 20 %, por lo que los trabajos continuarán durante los próximos meses.

Teniendo en cuenta que se trata de un recorrido con numerosos frentes de obra, es clave que los conductores estén muy atentos a la señalización. Así mismo, no sobra recordar las medidas básicas de prevención, como no superar los límites de velocidad, revisar la condición técnico-mecánica del vehículo antes de salir, contar con el equipo de carretera y, por supuesto, no cometer imprudencias en la vía.