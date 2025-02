Augusto Rodríguez asegura que Xavier Vendrell no le dijo la verdad a Petro sobre Papá Pitufo: “Engañaron al presidente”

“Una vez, que yo sepa. Lo digo con base en la declaración que me entregó Vendrell el día en que lo recriminé por haber recibido ese dinero y le transmití la orientación del entonces senador y candidato Petro para que devolviera la plata”, le dijo a este medio Rodríguez.

“Eso fue lo que me dijo Vendrell y corresponde con la versión que me entregó días antes el señor Diego Marín, con quien también me reuní. Lo que pasa es que hubo una primera reunión, en un evento en Madrid (España), al que llegó Diego Marín; él aparentemente se coló”, destacó Augusto Rodríguez.