Autopistas del Caribe anuncia medidas para disminuir accidentalidad en Turbaco, Bolívar

La concesión Autopistas del Caribe, que tiene a su cargo 253 kilómetros de corredor vial en la región, aseguró que Turbaco es el municipio que concentra la mayor cantidad de accidentes con el 30 % de sinestros.

“Aquí el 44 % de los siniestros viales obedecen a causas asociadas al exceso de velocidad e impericia en la conducción. Adicionalmente, se ha reflejado un inadecuado uso de los carriles de la estación de Peaje de Turbaco, lo que ha generado constantes accidentes. Desde que se levantaron las talanqueras en diciembre, se han duplicado los accidentes en este municipio. El 56 % de los actores viales que se han visto involucrados en estos accidentes son motociclistas, seguidos de los automóviles que representan el 18 % de los siniestrados y las camionetas con el 6 %”, señaló la concesión.

El anuncio se da conocer en medio de la situación que se registró el pasado sábado, 3 de septiembre, cuando varios ciclistas aficionados sufrieron un grave accidente en la carretera Troncal de Occidente, vía Turbaco-Arjona. Allí, ocho personas resultaron heridas tras ser arrolladas por una camioneta Toyota Fortuner, de placas GRS 785.

En ese sentido, Autopistas del Caribe anunció una serie de medidas que se implementarán para reducir los índices de accidentalidad:

1. En la estación de Peaje de Turbaco se adelantarán algunas medidas encaminadas a proteger la vida de los usuarios de la vía, razón por la que se bajarán las talanqueras. No obstante, es importante aclarar que no se cobrará la tarifa del peaje, mientras avanzan las mesas de trabajo adelantadas por la ANI, la Concesión y el Comité No Más Peaje.

2. Se realizarán campañas pedagógicas de seguridad vial a lo largo de la jurisdicción del municipio de Turbaco.

3. Se harán capacitaciones para usuarios y transportadores.

4. Refuerzo a las actividades de mantenimiento vial, que se ejecutan desde el inicio del Proyecto, para conservar la vía en condiciones óptimas.

5. Se continúa con el acompañamiento permanente 24/7 de los servicios de operación en el corredor vial.

En Bolívar, entre enero y junio de 2022, según cifras preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 143 personas han muerto en siniestros viales. De ese total, 86 han sido usuarios de motos, 32 peatones, 17 usuarios de vehículos, dos ciclistas, 5 con otros usuarios y 1 no se tiene información.

Los hechos

Según versiones de testigos, el grupo de ciclistas se encontraba a la altura de Cocofrío cuando apareció la camioneta a alta velocidad que, en cuestión de segundos, impactó al grupo, dejándolos en el suelo y pasando sobre algunos de ellos.

El conductor se dio a la huida, sin prestar los primeros auxilios a las víctimas, contrario a lo que demanda la ley. El vehículo es propiedad de una mujer y las autoridades dieron a conocer que su esposo era quien iba conduciendo. Horas más tarde, el conductor se entregó a la Policía Metropolitana de Cartagena.

Posteriormente, Álvaro Cruz, director del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue), reveló el parte médico de los heridos y comunicó que el señor Orlando Olivo Niño, de 67 años, falleció.