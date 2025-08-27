Bomberos Cundinamarca aclara versión sobre restos humanos hallados en medio de búsqueda de Valeria Afanador

El pasado fin de semana, las autoridades de Cajicá realizaron el aterrador hallazgo de restos humanos durante operaciones que se adelantaban en el marco de la búsqueda de la menor Valeria Afanador.

Todo se dio durante las labores para hallar a la pequeña de 10 años de edad. | Foto: Foto 1: Redes sociales / Foto 2: Bomberos de Cundinamarca

Tras las primeras inspecciones realizadas por las entidades judiciales del municipio, se logró determinar que los restos pertenecían al joven Javier García, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de junio.

En las últimas horas, la madre del fallecido ofreció una versión distinta a la entregada por los cuerpos de emergencia. En entrevista con CityTV, Luz Dary Pineda aseguró que el hallazgo de los restos de su hijo no se dio en medio de las labores de búsqueda de la menor Valeria Afanador, sino durante una operación de una empresa recolectora de basuras, la cual habría alertado a la Policía Nacional tras la macabra escena.

“Cuando encontraron el cuerpo de mi hijo, ellos no estaban en la búsqueda de Javier ni de la niña“, destacó Luz Dary Pineda, madre de Javier Mauricio García Pineda.

Frente a estos señalamientos, el capitán Álvaro Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca, se pronunció para dar claridad sobre los hechos ocurridos en días pasados.

El oficial señaló, en primer lugar, que las versiones entregadas por la madre del fallecido no son ciertas, ya que los miembros del Cuerpo de Bomberos pueden dar fe de que, en el momento del hallazgo, las operaciones que se realizaban estaban enfocadas en la búsqueda de la menor Valeria Afanador.

Operaciones de búsqueda Valeria Afanador | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Farfán agregó que algunos medios de comunicación acompañaron las jornadas de búsqueda llevadas a cabo en Cajicá y en las zonas aledañas, lo que respalda la versión oficial de los hechos.

“Días anteriores en nuestras verificaciones encontramos bolsas en varios sitios con material orgánico en descomposición con perros muertos, viseras y restos bovinos, entre otros” puntualizó Farfán.

En el relato de los hechos se añade que las autoridades recibieron una llamada a través de la línea de emergencia 123, en la cual se alertaba desde una finca de la zona sobre olores extraños que provenían de una bolsa de basura.

Tras una primera verificación realizada por el personal de seguridad privada del municipio, se logró divisar un brazo humano y prendas de vestir. Por tal motivo —señala Farfán— se activó el PMU (Puesto de Mando Unificado) para adelantar la verificación en conjunto con la Policía y los Bomberos.