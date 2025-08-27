Suscribirse

Nación

Bomberos Cundinamarca aclara versión sobre restos humanos hallados en medio de búsqueda de Valeria Afanador

Las autoridades dieron claridad a las operaciones realizadas en Cajicá.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 12:57 a. m.
En las operaciones se encontró el cuerpo de Javier García.
En las operaciones se encontró el cuerpo de Javier García. | Foto: Montaje Semana

El pasado fin de semana, las autoridades de Cajicá realizaron el aterrador hallazgo de restos humanos durante operaciones que se adelantaban en el marco de la búsqueda de la menor Valeria Afanador.

Todo se dio durante las labores para hallar a la pequeña de 10 años de edad.
Todo se dio durante las labores para hallar a la pequeña de 10 años de edad. | Foto: Foto 1: Redes sociales / Foto 2: Bomberos de Cundinamarca

Tras las primeras inspecciones realizadas por las entidades judiciales del municipio, se logró determinar que los restos pertenecían al joven Javier García, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de junio.

Contexto: Se conocen detalles del hombre hallado desmembrado en medio de búsqueda de Valeria Afanador: habla su mamá

En las últimas horas, la madre del fallecido ofreció una versión distinta a la entregada por los cuerpos de emergencia. En entrevista con CityTV, Luz Dary Pineda aseguró que el hallazgo de los restos de su hijo no se dio en medio de las labores de búsqueda de la menor Valeria Afanador, sino durante una operación de una empresa recolectora de basuras, la cual habría alertado a la Policía Nacional tras la macabra escena.

“Cuando encontraron el cuerpo de mi hijo, ellos no estaban en la búsqueda de Javier ni de la niña“, destacó Luz Dary Pineda, madre de Javier Mauricio García Pineda.

Contexto: Mientras buscaban a Valeria Afanador, la Fiscalía encontró el cuerpo de otro desaparecido en Cajicá. ¿De quién se trata?

Frente a estos señalamientos, el capitán Álvaro Farfán, delegado de los Bomberos de Cundinamarca, se pronunció para dar claridad sobre los hechos ocurridos en días pasados.

El oficial señaló, en primer lugar, que las versiones entregadas por la madre del fallecido no son ciertas, ya que los miembros del Cuerpo de Bomberos pueden dar fe de que, en el momento del hallazgo, las operaciones que se realizaban estaban enfocadas en la búsqueda de la menor Valeria Afanador.

Operaciones de búsqueda Valeria Afanador
Operaciones de búsqueda Valeria Afanador | Foto: Bomberos de Cundinamarca

Farfán agregó que algunos medios de comunicación acompañaron las jornadas de búsqueda llevadas a cabo en Cajicá y en las zonas aledañas, lo que respalda la versión oficial de los hechos.

“Días anteriores en nuestras verificaciones encontramos bolsas en varios sitios con material orgánico en descomposición con perros muertos, viseras y restos bovinos, entre otros” puntualizó Farfán.

En el relato de los hechos se añade que las autoridades recibieron una llamada a través de la línea de emergencia 123, en la cual se alertaba desde una finca de la zona sobre olores extraños que provenían de una bolsa de basura.

Contexto: Este es el hombre al que pertenecen los restos humanos hallados durante la búsqueda de la niña Valeria Afanador

Tras una primera verificación realizada por el personal de seguridad privada del municipio, se logró divisar un brazo humano y prendas de vestir. Por tal motivo —señala Farfán— se activó el PMU (Puesto de Mando Unificado) para adelantar la verificación en conjunto con la Policía y los Bomberos.

Una vez confirmada la información, el caso fue trasladado de inmediato al CTI para su respectivo proceso de investigación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mujer latina aparece muerta luego de que su esposo aseguró que ICE la había detenido en Estados Unidos: esto se sabe

2. Trump le pone los ojos encima a la MLB: este sería el nuevo ‘capricho’ que exige el mandatario

3. Bucaramanga alarga el infierno de América de Cali, ahora en Copa BetPlay: crisis es inminente

4. Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de agosto; lo harían ganar la lotería

5. Escándalo en la MLB: Ronald Acuña desató un caos en Miami en el partido entre Braves y Marlins

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Valeria AfanadorcajicaDesapariciónBomberosCuerpo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.