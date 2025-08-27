Se conocen detalles del hombre hallado desmembrado en medio de búsqueda de Valeria Afanador: habla su mamá

El pasado fin de semana las autoridades hicieron un aterrador hallazgo en medio de la búsqueda de la niña Valeria Afanador: encontraron restos de un cuerpo humano. Tras esto, rápidamente dejaron en claro que no se trataba de la pequeña, ya que correspondían a una persona adulta.

Después de analizar los restos, la Fiscalía General de la Nación confirmó que estos correspondían a un hombre identificado como Javier Mauricio García. Con el pasar de las horas, se han ido conociendo nuevos detalles de esta persona.

El hallazgo se dio en medio de la búsqueda de la pequeña. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @JorgeEmilioRey

Luz Dary Pineda, madre de la víctima, habló con Caracol Radio y entregó nuevos detalles de lo que fue la desaparición de su hijo. Según contó, no supo nada más de él y reportó esto desde el pasado 10 de junio del presente año.

Ese día, Javier se fue de su casa rumbo a su lugar de trabajo, tal y como hacía todos los días de lunes a viernes, pero la mujer no se imaginaba que nunca más lo volvería a ver.

“Mi hijo trabajaba en Imusa en Capellanía. Salió a trabajar a las dos de la tarde y a las diez de la noche terminó su turno, pero nunca volvió a casa”, contó a la emisora mencionada.

En el diálogo, Luz Dary recordó la forma en la que su hijo iba vestido la última vez que lo vio con vida. "Él se fue sin chaqueta, solo con su buzo del trabajo, el pantalón reflectivo y las botas”, señaló.

Todo se dio durante las labores para hallar a la pequeña de 10 años de edad. | Foto: Foto 1: Redes sociales / Foto 2: Bomberos de Cundinamarca

“Él nunca más llegó desde el 10 de junio de este año”, agregó.

Ahora, dos meses después de una larga búsqueda y de no darse por vencida, puede despedir al joven, pero primero tiene que realizar el respectivo procedimiento para que le entreguen los restos.

“Me llamaron de Medicina Legal y me dijeron que todavía no me lo podían entregar, pero que tengo que ir al CTI para reconocer las partes. (…) Al parecer, la persona que encontraron desmembrada es mi hijo”, manifestó.

Por lo mismo, Luz Dary iniciará una nueva batalla que puede durar mucho tiempo: descubrir qué le pasó a Javier y quiénes podrían estar detrás de todo.

Las autoridades ya se encuentran trabajando en las pesquisas para esclarecer todo lo relacionado con el caso de la muerte de este hombre, una nueva noticia que sacude a Cajicá en medio de la búsqueda de Valeria Afanador.