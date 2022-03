Buscan a Salomé Moreno Barbosa, desaparecida hace varios días en Bogotá

La menor Salomé Moreno Barbosa fue reportada como desaparecida desde el pasado 14 de marzo y, de acuerdo con la información, el último lugar en donde se tuvo conocimiento de su paradero fue el colegio Miguel Antonio Caro, en la localidad de Engativá en Bogotá, sobre las 6:00 de la tarde.

En la descripción que publicó su familia, Salomé es una joven de 1,50 de estatura, delgada, con cabello castaño claro y tez morena; además, el día de su desaparición llevaba puesto chaqueta negra, camiseta negra, jeans rotos y tenis blancos.

Los familiares de Salomé Moreno Barbosa han dispuesto las líneas telefónicas 3105764045 y 3217062908 para recibir información que se pueda tener del paradero de la menor.

“Salomé desapareció desde el lunes 14 de marzo. El papá la fue a recoger al colegio y resulta que el colegio tiene dos salidas y la niña salió por la otra salida. Mi esposo la estaba esperando por el otro lado, pero nunca salió por ahí. Se devolvió para el apartamento para saber si había llegado y no llegó, se devolvió para el colegio y estuvo esperando un rato más. Preguntó y le dijeron que ella ya había salido”, narró a SEMANA la madre de Salomé, la señora Johana Barbosa.

La mamá de la menor también afirmó que la buscaron por todo el barrio Quirigua. “En la noche nos dejaron una nota en la puerta del apartamento. La leímos y era una nota de despedida de ella en la que decía que no la buscáramos, que ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Que nos quería y nos amaba, pero que ella se iba para valorar las cosas que tenía, que no la buscáramos, que ella iba a volver sola”, declaró la señora Barbosa.

La familia de la menor ya reportó la desaparición a la Policía y la denuncia formal ante la Fiscalía.

Johana comentó que hace unos días tuvo una discusión con su hija. “Salomé la semana pasada ‘capó' (no asistió) clase un día, ese día tuvimos una discusión con ella por la falta que cometió de haber dicho mentiras, le castigamos y le cogimos el celular”, afirmó.

La mamá de Salomé mencionó que gracias a que tiene en su poder el celular de su hija se han comunicado con varios de sus contactos, pero no dan claridad sobre su paradero; además, la estuvieron buscando en sitios comerciales del sector y tampoco tuvieron alguna respuesta de su ubicación.

Johana contó que un padre de familia, amigo de la menor, la vio, pero no hay más información sobre ella. “Esta mañana recibí un mensaje que la habían visto, que ella había dicho que hoy regresaba a la casa, pero ya son las 10 de la noche (viernes 18 de marzo) y no tengo noticias de ella. Mañana vamos para la Fiscalía de Paloquemao para que nos puedan asignar el investigador. Ya son 5 días, se viene un puente muy largo, fin de semana donde no tenemos noticia de ella y no hay un dato certero sobre ella”, comentó la madre de la menor.

En redes sociales también se han publicado mensajes para buscar a Salomé, entre ellas el grupo Colectiva BHE que publicó la información sobre la desaparición de la menor, pero a través de este medio tampoco se han recibido mensajes para encontrarla.

Johana le envió un mensaje a su hija, esperando su regreso a casa: “La extrañamos mucho y que nos hace mucha falta, que nos perdone si llegamos en algún momento en hacerla sentir mal, pero que solo tenemos amor para ella, que vuelva pronto, que es y será siendo la ‘muñequita’ de la casa”.