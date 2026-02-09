Nación

Capturado alias Ayapel, presunto integrante del Can del Golfo en el caribe

De acuerdo con las Fuerzas Militares, el detenido sería el coordinador logístico de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 4:25 p. m.
El sujeto de chaqueta roja es alias Ayapel, según las fuerzas Militares.
El sujeto de chaqueta roja es alias Ayapel, según las fuerzas Militares. Foto: Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares capturaron en las últimas horas a alias Ayapel, quien sería una ficha clave en el apoyo logístico del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad militar, alias Ayapel, “sería el presunto coordinador logístico de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”.

Los militares llevan más de 24 horas privados de su libertad.
Las Fuerzas Militares ejecutaron operación contra el Clan del Golfo en el Caribe. Foto: Colprensa

Añadió la autoridad militar que: “el capturado estaría dirigiendo y coordinando actividades ilícitas, orientadas principalmente a garantizar el control ilegal de los corredores de movilidad utilizados para el abastecimiento logístico y el suministro de recursos al interior de la subestructura articuladora, provenientes principalmente del narcotráfico y extorsiones”.

Sobre la captura de alias Ayapel, explicó la fuerza militar que se combinaron “medios aeronavales y terrestres”, en el municipio de El Carmen de Bolívar, “en donde unidades de la Fuerza Naval del Caribe en coordinación con la Policía Nacional, lograron materializar una orden de captura, emitida por la Fiscalía General de la Nación en contra de este sujeto”.

Ideam revela el pronóstico del clima para esta semana del 9 al viernes 13 de febrero. ¿En qué regiones de Colombia lloverá?

Tras acuerdo con el gobierno Petro, Colsubsidio tendrá a cargo, nuevamente, la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS

"Se mantiene incólume la presunción de inocencia": Defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, reacciona a la doble imputación de cargos

Cortes de agua en Bogotá del 10 al 12 de febrero: hasta 24 horas durará la suspensión del servicio

Ejército desmantela depósito de armas, drones y explosivos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el Cauca

Jennifer Pedraza le pregunta al presidente Petro si mantendrá a Juliana Guerrero como representante del Gobierno en la Universidad Popular del Cesar

Alerta viajeros: protesta de trabajadores de Migración Colombia genera demoras en el Aeropuerto El Dorado

Combates con el Ejército en Caquetá dejan tres muertos de las disidencias de alias Calarcá

En menos de 24 horas se daría la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de La Inmaculada

Vendettas criminales, el impacto en el Clan del Golfo tras la muerte de alias Gonzalito

El Ejército y la Policía han asestado duros golpes a los antiguos cabecillas como alias Chirimoya. Todo eso ha generado ascensos fugaces para que las estructuras y los planes de expansión no se queden sin dolientes.
La fuerza pública reportó la captura de un presunto cabecilla del Clan del Golfo en el caribe. Foto: A.P.I

“Su accionar estaría al parecer, enfocado en preservar la dinámica criminal y sostenibilidad de las capacidades criminales de la organización, asegurando la disponibilidad constante de insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades ilícitas”, indicó la fuerza militar.

Sobre otras acciones presuntamente delincuenciales de alias Ayapel, indicaron las Fuerzas Militares que “presuntamente estaría apoyando al componente armado de la subestructura, sirviendo de enlace para el movimiento de material de guerra y hombres en armas, usando las veredas de Bajo Grande, Buenavista, San Carlos y Raizal como su principal área de injerencia delictiva en la Subregión de los Montes de María”.

“En coordinación con unidades del Departamento de Policía de Bolívar, el capturado fue trasladado hacia el casco urbano del municipio del Carmen de Bolívar para continuar su proceso de judicialización”, agregaron las Fuerzas Militares.

