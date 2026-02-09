Nación

Capturado alias Ayapel, presunto integrante del Clan del Golfo en el caribe

De acuerdo con las Fuerzas Militares, el detenido sería el coordinador logístico de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 4:25 p. m.
El sujeto de chaqueta roja es alias Ayapel, según las fuerzas Militares.
El sujeto de chaqueta roja es alias Ayapel, según las fuerzas Militares. Foto: Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares capturaron en las últimas horas a alias Ayapel, quien sería una ficha clave en el apoyo logístico del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad militar, alias Ayapel, “sería el presunto coordinador logístico de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”.

Las Fuerzas Militares ejecutaron operación contra el Clan del Golfo en el Caribe. Foto: Colprensa

Añadió la autoridad militar que: “el capturado estaría dirigiendo y coordinando actividades ilícitas, orientadas principalmente a garantizar el control ilegal de los corredores de movilidad utilizados para el abastecimiento logístico y el suministro de recursos al interior de la subestructura articuladora, provenientes principalmente del narcotráfico y extorsiones”.

Sobre la captura de alias Ayapel, explicó la fuerza militar que se combinaron “medios aeronavales y terrestres”, en el municipio de El Carmen de Bolívar, “en donde unidades de la Fuerza Naval del Caribe en coordinación con la Policía Nacional, lograron materializar una orden de captura, emitida por la Fiscalía General de la Nación en contra de este sujeto”.

