Capturado alias Ayapel, presunto integrante del Clan del Golfo en el caribe

Las Fuerzas Militares capturaron en las últimas horas a alias Ayapel, quien sería una ficha clave en el apoyo logístico del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad militar, alias Ayapel, “sería el presunto coordinador logístico de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”.

Las Fuerzas Militares ejecutaron operación contra el Clan del Golfo en el Caribe. Foto: Colprensa

Añadió la autoridad militar que: “el capturado estaría dirigiendo y coordinando actividades ilícitas, orientadas principalmente a garantizar el control ilegal de los corredores de movilidad utilizados para el abastecimiento logístico y el suministro de recursos al interior de la subestructura articuladora, provenientes principalmente del narcotráfico y extorsiones”.

Sobre la captura de alias Ayapel, explicó la fuerza militar que se combinaron “medios aeronavales y terrestres”, en el municipio de El Carmen de Bolívar, “en donde unidades de la Fuerza Naval del Caribe en coordinación con la Policía Nacional, lograron materializar una orden de captura, emitida por la Fiscalía General de la Nación en contra de este sujeto”.

La fuerza pública reportó la captura de un presunto cabecilla del Clan del Golfo en el caribe. Foto: A.P.I

“Su accionar estaría al parecer, enfocado en preservar la dinámica criminal y sostenibilidad de las capacidades criminales de la organización, asegurando la disponibilidad constante de insumos necesarios para el desarrollo de sus actividades ilícitas”, indicó la fuerza militar.

Sobre otras acciones presuntamente delincuenciales de alias Ayapel, indicaron las Fuerzas Militares que “presuntamente estaría apoyando al componente armado de la subestructura, sirviendo de enlace para el movimiento de material de guerra y hombres en armas, usando las veredas de Bajo Grande, Buenavista, San Carlos y Raizal como su principal área de injerencia delictiva en la Subregión de los Montes de María”.

El sujeto de chaqueta roja es alias Ayapel, según las fuerzas Militares. Foto: Fuerzas Militares

“En coordinación con unidades del Departamento de Policía de Bolívar, el capturado fue trasladado hacia el casco urbano del municipio del Carmen de Bolívar para continuar su proceso de judicialización”, agregaron las Fuerzas Militares.