Capturan a dos personas del cartel de los más buscados de Cundinamarca; estos son los detalles

Fueron capturados dos integrantes del cartel de los más buscados, un resultado que representa un nuevo avance en la lucha contra la criminalidad para la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en sus estrategias contra el crimen en el departamento de Cundinamarca.

Un adolescente es el sicario de la peligrosa banda conocida como Los Comechivas en Cundinamarca. Así fue su captura

Los detenidos en cuestión son alias “Tomasito” y alias “Pimpo”, dos sujetos señalados por su presunta participación en delitos relacionados con el porte de armas, el tráfico de estupefacientes y el homicidio.

Según la información dada por las autoridades, alias “Pimpo” sería el presunto cabecilla de la estructura delincuencial denominada “Los Puyica”, una organización que operaría en los municipios de Flandes, Espinal y Girardot.

Por otro lado, este sujeto es investigado por un homicidio cometido el 11 de agosto de 2025 en el barrio Santa Isabel del municipio de Girardot. A su vez, alias “Tomasito” también es vinculado al proceso por su supuesta participación en el homicidio de un adolescente en Girardot, ocurrido el 26 de mayo de 2025.

El hecho se habría registrado cuando el joven de 17 años se dirigía a las inmediaciones de una cancha de fútbol y fue interceptado por dos personas en una motocicleta, quienes posteriormente le quitaron la vida.

Según el informe de las autoridades, uno de los sospechosos fue capturado en Girardot, mientras que el otro cayó en Bogotá, gracias a labores de investigación y operaciones que adelantaron los uniformados con el fin de mantener la seguridad en el territorio.

“Cada captura representa un paso más para devolverles la tranquilidad a los cundinamarqueses. No vamos a detenernos hasta llevar ante la justicia a quienes hoy siguen afectando la seguridad de nuestro departamento”, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

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El mandatario destacó la importancia de obtener resultados como estos, gracias a las ofensivas que se hacen contra las estructuras criminales, y resaltó que estos operativos continuarán hasta la captura de las personas que siguen prófugas de la justicia.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que pueda estar relacionado con actividades delictivas y utilizar los canales oficiales de atención. La participación de la comunidad continúa siendo un componente fundamental para fortalecer las investigaciones y prevenir la comisión de nuevos delitos.

Más buscados Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

La Gobernación resaltó que existe una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes puedan dar información que lleve a la captura de cualquiera de las personas que aparecen en el cartel de los más buscados.