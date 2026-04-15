Atlántico, Bolívar y Magdalena pusieron en marcha una estrategia conjunta para atraer inversión de Estados Unidos en sectores clave como tecnología y energías renovables, en medio del auge del nearshoring y la transición energética global.

Gobierno expide nuevo decreto buscando que hogares produzcan su propia energía con paneles solares: esto dice la norma

Una alianza regional para competir en el mercado global de inversión

La región Caribe colombiana dio un paso estratégico hacia la internacionalización económica con una apuesta conjunta que busca captar inversión de Estados Unidos en sectores clave como tecnología y energías renovables.

Los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena dejaron de lado la competencia territorial para consolidar una agenda común que pretende posicionar al norte del país como un nodo de desarrollo sostenible y digital en América Latina.

La iniciativa es liderada por agencias como ProBarranquilla, Invest in Cartagena y ProSantaMarta, que estructuraron una alianza para presentar un portafolio regional ante inversionistas extranjeros.

El objetivo es aprovechar el creciente interés de empresas estadounidenses por relocalizar operaciones hacia territorios más cercanos, un fenómeno conocido como nearshoring, y canalizar ese capital hacia proyectos estratégicos en Colombia.

En ese contexto, la confianza de los inversionistas se ha convertido en un activo clave. “Estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en un territorio que ha construido estabilidad, reglas claras y una visión de desarrollo de largo plazo”, aseguró Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla.

Inversiones extranjeras y eventos fortalecen la economía de Barranquilla y el Atlántico



📲Más detalles haciendo clic en la imagen. ⬇https://t.co/4ki1iarKfg — EL HERALDO (@elheraldoco) December 26, 2025

Energías limpias y tecnología, la apuesta del Caribe colombiano

Estados Unidos sigue siendo el principal inversionista extranjero en Colombia, con más de US$3.375 millones en 2025, según reportes económicos recientes.

En ese contexto, la estrategia del Caribe colombiano cobra mayor relevancia, al alinearse con los intereses de empresas que buscan relocalizar operaciones y apostar por mercados cercanos.

Este movimiento responde a cambios estructurales en la economía global, donde las cadenas de suministro se están reorganizando y la transición hacia energías limpias gana protagonismo.

En ese contexto, el Caribe colombiano ofrece ventajas competitivas clave: ubicación estratégica, infraestructura portuaria y alto potencial para la generación de energía solar y eólica.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, Colombia busca fortalecer su capacidad de generación sostenible y avanzar en proyectos que permitan integrar energías renovables a gran escala.

Esto incluye nuevas tecnologías de almacenamiento y transmisión y abre la puerta a inversiones extranjeras en parques solares, eólicos e incluso en el desarrollo de hidrógeno verde.

El Caribe le apuesta a aprovechar el creciente interés de empresas estadounidenses por relocalizar operaciones Foto: Adobe Stock

Más allá del componente energético, la estrategia también incluye el impulso a sectores tecnológicos, como centros de datos, servicios digitales y plataformas logísticas sostenibles, que podrían convertir a la región en un polo de innovación con impacto regional.

La articulación entre estos tres departamentos representa un cambio de paradigma en la promoción de inversión extranjera en Colombia.

En lugar de competir entre sí, las regiones están apostando por construir una oferta conjunta que permita presentar proyectos de mayor escala y atractivo para los mercados internacionales.

Este enfoque se alinea con las prioridades del Gobierno nacional en materia de desarrollo económico, que incluyen la internacionalización, la transición energética y la reducción de brechas regionales.

Energía limpia con impacto social: la apuesta conjunta de Ecopetrol e ISA

En ese sentido, atraer capital extranjero no solo busca dinamizar la economía, sino también generar empleo calificado y fortalecer capacidades locales.

No obstante, el éxito de esta estrategia dependerá de factores clave como la estabilidad jurídica, la claridad regulatoria y la capacidad institucional para ejecutar los proyectos.

También será fundamental garantizar la participación de las comunidades y la formación de talento humano que responda a las exigencias de sectores altamente especializados.