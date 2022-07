Al profe Carlos Antonio Vélez no lo detuvo ni la sotana y se fue con toda contra el padre De Roux: “le queda grande la investidura”, ¿qué más le dijo?

El comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez lanzó este sábado 2 de julio fuertes críticas contra el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

A través de Twitter, Vélez afirmó que a De Roux “le queda grande la investidura y equivocó su misión”.

El comentarista de Win Sports y Antena 2 señaló que dicha misión “debe apoyarse en la verdad verdadera y no en la que él vende para sus intereses”.

“Respeto la dignidad del sacerdocio pero hay quienes abusan de la sotana, la investidura y el ser representantes de Dios en la tierra. A De Roux le queda grande la investidura y equivocó su misión que debe apoyarse en la verdad verdadera y no en la que él vende para sus intereses”, dijo.

La Comisión de la Verdad presentó el pasado martes su informe final sobre el conflicto armado.

Este documento recoge relatos, experiencias y testimonios de las víctimas de la violencia y de delitos que van de la mano de este flagelo. Así mismo, realiza una serie de recomendaciones y sugerencias.

Algunas de las recomendaciones han ‘generado ampolla’, como reducir el número de soldados, modificar la extradición y regular las drogas.

Desde varios sectores se han realizado críticas al texto y al trabajo de la comisión. El pasado viernes el expresidente Álvaro Uribe señaló que este organismo nació de desconocer el resultado del plebiscito sobre los Acuerdos de Paz de La Habana y que su informe “absuelve terroristas que determinaron el nacimiento de otros”.

El exmandatario también cuestionó que en el texto existe un “sesgo contra las Fuerzas Militares y sectores productivos”, lo que aseguró “aumenta la fractura entre colombianos”.

“Comisión de la Verdad: nació de desconocer un plebiscito; su informe absuelve terroristas que determinaron el nacimiento de otros; su sesgo contra las FF. AA. y sectores productivos aumenta la fractura entre colombianos. Necesario cotejar con aporte a la verdad de MinDefensa”, señaló Uribe a través de Twitter.

A las críticas se han sumado víctimas de las Farc, quienes señalaron que no los tuvieron en cuenta en la construcción del relato de la guerra en el país y, por tanto, no se sienten representados con la investigación que se realizó durante cuatro años.

Entre ellos se encuentran el congresista conservador Jaime Felipe Lozada, secuestrado por las Farc en un asalto armado al edificio Torres de Miraflores en Neiva, y el general (r) Luis Mendieta, plagiado en la toma de las Farc en la estación de policía de Mitú en 1998.

“Tengo que manifestar que las víctimas que estuvimos en las jaulas de concentración, los civiles, a los integrantes de la Fuerza Pública que fuimos víctimas por parte de las Farc en el ataque a Mitú, fuimos totalmente excluidos. No fuimos considerados. No se tuvo en cuenta nuestro relato para que quedara esa memoria histórica y para que, a futuro, se dieran pasos agigantados con los victimarios”, dijo esta semana el general Mendieta.

Mendieta, visiblemente molesto con el informe que presentó el sacerdote Francisco de Roux, aseguró que “las víctimas de las Farc quedaron totalmente excluidas en más de 99 %”.

En el caso de la toma de las Farc a Mitú, uno de los hechos más terroríficos perpetrados por esa guerrilla y donde Mendieta terminó privado de su libertad, no tuvo un capítulo especial en el informe de la Comisión de la Verdad.

“Los secuestrados no tuvimos derecho a la narrativa, a nuestra versión. No se nos escuchó, no se hizo ningún evento en Mitú como ocurrió con varias regiones del país (...). Las consecuencias de esta exclusión se verán a futuro con una historia para las nuevas generaciones que no incluye capítulos como este”, afirmó.