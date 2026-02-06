Caso Uribe: la Corte Suprema fijó el inicio del juicio contra el magistrado del CNE, Álvaro Hernán Prada

Para el próximo jueves 12 de febrero quedó programado el inicio del juicio contra el exrepresentante a la Cámara y actual magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

En la audiencia, que será presidida por el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas de la Sala Especial de Primera Instancia, se presentará la acusación y se fijarán las pruebas que serán tenidas en cuenta para la etapa de juicio.

El proceso penal se reanuda después de la resolución de una serie de recursos judiciales presentados por la defensa de Prada Artunduaga.

El exrepresentante a la Cámara es procesado por presuntamente haber ejercido influencias para buscar testigos que beneficiaran al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el desarrollo de la investigación que se adelantaba por fraude procesal y soborno en actuación penal.

El proceso contra el magistrado del CNE tiene como base la declaración que rindió ante la misma Corte el comerciante huilense Carlos Enrique Vélez Callejas, conocido con el sobrenombre de Caliche.

En una oportunidad aseveró que Prada —a quien apoyó en su campaña al Congreso— lo buscó por medio de intermediarios para que cambiara su declaración y asegurara que había sido presionado por el senador Iván Cepeda Castro para que señalara a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez de tener vínculos con grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.

Sin embargo, en su defensa, Prada Artunduaga ha señalado que Caliche ha cambiado en múltiples oportunidades su versión sobre los hechos, por lo que no se le puede dar credibilidad alguna.

En el juicio que se adelantó contra el expresidente Uribe, en mayo de 2025, Caliche entregó una versión completamente diferente al supuesto encuentro que sostuvo con Álvaro Hernán Prada Artunduaga mientras hacía campaña.

Bajo gravedad de juramento, el comerciante reconoció que había faltado a la verdad cuando mencionó una intermediación para hablar en la cárcel con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, el supuesto testigo estrella contra el exmandatario.

“Referente a lo del ‘viejo’ —en referencia al expresidente—, pues, esa fue una de las mentiras que yo le estaba metiendo a Monsalve, diciéndole que el viejo era el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero yo no tenía contacto directo con él, ni en ese momento tenía línea directa con él. Esa fue una de las mentiras”, aclaró en medio del juicio.

Frente a otro de los puntos claves de su declaración, Caliche manifestó que jamás escuchó hablar a Álvaro Hernán Prada con el expresidente Uribe.

“Señora fiscal, póngame cuidado, este audio, yo se lo manifiesto de la siguiente manera, ya que está tan repetitivo. El señor Álvaro Hernán Prada, en la colectiva, sacó el teléfono, llamó al señor Álvaro Uribe Vélez. Nosotros no escuchamos en ningún momento la voz del doctor Álvaro Uribe Vélez, ni en altavoz, nada”.

Debido a todos los cambios de su versión, la Fiscalía General descartó hacer alguna mención de su testimonio en la solicitud para condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Incluso, la defensa de Prada ha pedido que se le practique una prueba psicológica al testigo, a quien considera una persona proclive a faltar a la verdad.