Cinco personas fueron capturadas por acciones contra la jornada electoral en Colombia

Después de la intensa jornada de votación en la segunda vuelta presidencial que se vivió este domingo 21 de junio en Colombia, la Fiscalía General presentó un balance parcial de las acciones realizadas por diversas acciones.

En un informe publicado poco después de conocer el boletín con el 98 por ciento de los escrutinios, el ente investigador reportó que cinco personas fueron capturadas.

Mientras que se abrieron doce noticias criminales por conductas dirigidas a afectar el certamen electoral.

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Las capturas

La Fiscalía indicó que un hombre que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, Meta, fue detenido.

Igualmente, fue capturado un votante que trató de sufragar por otra persona en el municipio de Inírida, en el Guainía.

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A esto se le suma la captura de un hombre que destruyó una urna de votación ubicada en Valledupar, Cesar.

Así como un ciudadano que votó dos veces: una de ellas por su pareja en Medellín (Antioquia).

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instruyó a la Fuerza Pública para que esté atenta en las calles tras el cierre de la jornada electoral. “Es como el fútbol: después del silbatazo, cualquier expresión alrededor del estadio no cambia el resultado”, afirmó.… pic.twitter.com/rfQM9G8CIS — Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026

Finalmente, se registró la captura de una mujer que falsificó su credencial de testigo electoral en la ciudad de Sincelejo, Sucre; y una persona que llegó al puesto de votación con una cédula que no le correspondía en el municipio de Aipre, Huila.

Órdenes de captura

En medio de la jornada electoral, los agentes de la Fiscalía General que estaban ubicados en diferentes puestos de votación, capturaron a 53 personas que tenían órdenes de captura vigentes por diferentes delitos.

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Entre estos, se resaltan cargos por secuestro, homicidio, delitos sexuales, violencia contra servidor público, extorsión, abigeato y fuga de presos.

Estas acciones se adelantaron en Bogotá, Quindío, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Atlántico, Caquetá, Cauca, Norte de Santander, Santander, Casanare, Sucre, Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Huila, Meta, Cesar, Chocó y Nariño.

Celebración Medellin Abelardo De La Espriella 21 junio 2026 Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, 52 personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron identificadas cuando llegaron a los puestos de votación.

En Medellín se presentaron once casos, seguido por Cali con siete, Boyacá y Magdalena con seis, Huila y Norte de Santander con cinco, Caldas con cuatro y Bogotá con dos.