Ciudadano de República Dominicana, requerido por homicidio y desaparición forzada, fue capturado en Cartagena

En un hotel ubicado en un exclusivo sector de El Laguito, en Cartagena, fue capturado en las últimas horas por agentes de Migración Colombia un ciudadano de República Dominicana identificado como Félix José Paulino Morel.

Migración Colombia reporta más de 300 expulsiones y deportaciones de extranjeros del país

La detención se presentó luego de que las alarmas detectaran la presencia de este hombre requerido por cargos de homicidio y desaparición forzada.

En su contra pesaba una circular roja de la Interpol para que responda ante las autoridades de su país.

“Tras confirmar su identidad y verificar la vigencia de la solicitud internacional, las autoridades hicieron efectiva su detención conforme a los protocolos establecidos”, indicó Migración Colombia mediante un comunicado.

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, aseguró que en lo corrido de 2026 se han registrado 310 expulsiones de extranjeros del país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6sCdyusZy5 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 18, 2026

Los agentes de Migración Regional Caribe realizaron las respectivas labores de control y verificación de identidad que realizan los oficiales en los hoteles y establecimientos comerciales de la capital del Bolívar.

Tras realizar el cruce de información con las bases de datos internacionales, los funcionarios confirmaron que el hombre contaba con orden de captura vigente con fines de extradición para cumplir una condena pendiente.

Preocupación por delincuentes extranjeros en Colombia: Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 900 personas

Debido a esto, alertaron a las otras autoridades para realizar su respectiva detención y traslado. En las próximas horas será deportado a República Dominicana.

Frente a estos hechos, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, indicó que este es el segundo caso detectado en la semana, en Cartagena, gracias al trabajo articulado y permanente de los oficiales de la entidad.

Denis Alimov, ciudadano ruso señalado de secuestrar o asesinar personas en Europa. Foto: Migración Colombia

Hace unos días, un ciudadano mexicano requerido por cargos de pornografía infantil fue detenido en el aeropuerto de Cartagena cuando intentaba ingresar a la ciudad amurallada.

Durante el trámite de ingreso a la ciudad, al revisar la información en los sistemas internacionales, los oficiales evidenciaron que el viajero tenía vigente una solicitud de localización y detención por el delito de pornografía infantil por parte de autoridades de Estados Unidos.