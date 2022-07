Claudia López: “mototaxismo no, bicitaxismo sí”

El pasado martes 26 de julio, la alcaldesa Claudia López le ordenó al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliécer Camacho, empezar a sacar de las calles de la capital del país a todos los bicitaxis, al considerar de manera tajante que son un “transporte ilegal”.

En el marco de la entrega del Complejo Integral de Justicia Campo Verde, ubicado en la localidad de Bosa, la mandataria aseguró que no hay más justificación para seguir teniendo este transporte en la ciudad, pues hoy en día la capital cuenta con suficiente cobertura de rutas del SITP.

“Le pido a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación. Hace dos años y medio era porque no había rutas suficientes del SITP, ya están las rutas; luego, no hay justificación para que tengamos transporte ilegal”, aseguró la mandataria local.

La alcaldesa López puntualizó que “ya tenemos transporte legal en la ciudad que lo haga”. Ahora bien, la mandataria dejó claro que esa salida de las calles de Bogotá debe ser de manera concertada, “pero también con toda la aplicación de la ley debemos corregir esa situación”.

El anuncio generó molestia en el sector de los bicitaxistas, quienes se concentraron frente a la estación de TransMilenio Toberín, al norte de la capital, para pedirle a la mandataria de la capital que los dejen trabajar.

Esta persecución es absurda. Hay que regular, no dejar a la gente sin trabajo y sin transporte.



¿Que usen SITP? Ni señales hay en los paraderos.



Qué desconexión con la ciudad tan dolorosa.#Bicitaxistas pic.twitter.com/9dwjOilsDd — Martín Rivera Alzate (@riveraalzate) July 27, 2022

“Bicitaxismo no es ponerle motor, gasolina y alta velocidad a una bicicleta”

A propósito de la polémica, la alcaldesa Claudia López se pronunció en su cuenta de Twitter y precisó cuáles son las diferencias entre bicitaxismo, el cual sí está permitido en la ciudad, y el mototaxismo, dinámica que la mandataria califica como “transporte ilegal”.

“El uso de la bicicleta y el bicitaxismo siempre ha sido bienvenido en Bogotá. Ustedes saben que yo soy usuaria de la bicicleta, promuevo el uso de la bicicleta, pero aclaremos qué es bicitaxismo y qué no es bicitaxismo”, dijo López en la introducción de su video, mientras recorría en bicicleta por la localidad Antonio Nariño junto a otros funcionarios.

“Bicitaxismo es ir en una bici a pedal. Puede ser individual o colectiva, a baja velocidad, mecánica o, a veces, bicicleta eléctrica a muy baja velocidad. Eso lo promovemos individualmente para que la gente use más la bicicleta, use menos el carro, tenemos mejor salud y buen medio ambiente”, explicó la alcaldesa.

No obstante, precisó que “bicitaxismo no es ponerle motor, gasolina y alta velocidad a una bicicleta e irse por andenes y espacios públicos peatonales”.

Claudia López reiteró que bicitaxismo implica “ir a en bici a pedal”, mientras que el mototaxismo consiste en adecuar la bicicleta con un motor, gasolina y llevarla a altas velocidades. “Eso está atropellando peatones, transeúntes, niños, adultos mayores, biciusuarios como nosotros”, comentó.

Bicitaxismo es bicicleta a pedal y baja velocidad complementaria a alimentadores/zonales en barrios. Lo permitimos y bienvenido.

Bici con motor, gasolina y velocidad es mototaxismo, nunca ha estado permitido por el peligro para peatones/transeúntes.

Mototaxismo NO. Bicitaxismo SI https://t.co/xnJiUGK4bG pic.twitter.com/hUom0KVSDe — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 28, 2022

Alta accidentalidad

Claudia López destacó que “cada vez tenemos más accidentes graves por ese mototaxismo en andenes y espacios públicos peatonales”, en consecuencia, reiteró que dicho sistema de transporte “nunca ha estado permitido, ni en Bogotá ni en ninguna a ciudad”

“Pido que no llamemos bicitaxismo al mototaxismo. El bicitaxismo está permitido en Bogotá, lo organizamos, es complementario a los buses zonales, a los alimentadores, porque nos sirve mucho en ciertos barrios. Bicitaxismo a pedal, sin motor, sin velocidad, sin gasolina, porque, de lo contrario, tenemos mucha accidentalidad. Bicitaxismo sí, organizado, siempre; mototaxismo, que atropella a transeúntes, que atropella a adultos mayores y niños, no. Tenemos que cumplir las normas para proteger la vida de todos”, concluyó la mandataria local.

Vale la pena recordar que en 2018 el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, expidió una resolución sobre la reglamentación de los bicitaxis, habilitando el tránsito legal de este tipo de vehículos, pero únicamente a pedaleo o con arranque asistido, prohibiendo de esta manera los bicitaxis con motor.