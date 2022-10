Claudia López posesionó a nuevos directores de Turismo, las Artes y alto consejero para las Víctimas

Este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, posesionó en sus cargos a los nuevos directores del Instituto Distrital de Turismo, del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (Idep), y del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), así como al alto consejero para las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

En Idartes, como lo había anticipado SEMANA desde hace casi un mes, el nuevo director es Carlos Mauricio Galeano, quien se desempeñaba como Subdirector de Equipamientos Culturales, en la misma entidad es gestor de las prácticas artísticas en Bogotá. Tras el nombramiento de Catalina Valencia Tobón como secretaria de Cultura, en agosto pasado, Galeano estuvo designado como director encargado y hoy asume como director general de una entidad con la que está vinculado desde 2013.

“Carlos Mauricio ha venido siendo parte del equipo de Idartes y esta entidad hemos sacado adelante nuestros festivales, así como diferentes actividades, como por ejemplo lo que tendremos en Navidad. Queremos convocar a la ciudadanía joven para que use todo su arte, su cambio, su expresión para beneficio y transformación de ciudad”, indicó la alcaldesa López.

Por su parte, el nuevo director de Idartes señaló: “Llegar ahora a poder regir la institución rectora de las artes en Bogotá me llena de muchísimo orgullo y satisfacción. Me siento muy feliz de asumir este reto con toda la gallardía y con todo el amor que me merece este sector, el cual amo y del cual vengo desde hace más de 25 años. Las puertas de la oficina siempre estarán abiertas para escuchar propuestas y seguir mejorando y haciendo crecer al Idartes”.

El nuevo director de Idartes es especialista en gestión y gerencia cultural de la Universidad del Rosario, cuenta con estudios en Psicología de la Universidad Nacional de Colombia y es Maestro en Artes Escénicas con énfasis en dirección de la Universidad Distrital - ASAB.

Entre sus compromisos para lo que resta del 2022 y el 2023 están la continuación del Museo Abierto de Bogotá y los Corredores Artísticos, los procesos de formación de los programas Nidos y Crea, la erradicación de las violencias de género asociadas a las artes en la ciudad y los procesos de neutralidad en huella de carbono en los escenarios, festivales y las más de 19.000 acciones que realiza el Idartes cada año.

Por otro lado, en el Instituto Distrital de Turismo, como también lo había anticipado SEMANA desde hace varios días, el nuevo director será Andrés Clavijo Rangel, en reemplazo de Karol Fajardo Mariño, a quien la alcaldesa López le pidió la renuncia protocolaria.

Clavijo Rangel, quien es muy allegado a la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa, Claudia López, es politólogo de la Universidad de Antioquia, con especialización en Opinión Pública y Marketing Político de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, además, ha realizado estudios en temas de Paz y Posconflicto, y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado.

Inició su carrera pública trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se desempeñó por más de 2 años como gestor regional para la competitividad turística en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; fue asesor en el Ministerio del Interior y en el Departamento Nacional de Planeación (DNP); y subdirector de la Subdirección de Gestión de Destino del Instituto Distrital de Turismo por más de 2 años, entre otros.

“El Instituto Distrital de Turismo - IDT está encargado de mostrarle al mundo esta ciudad maravillosa, al país y al mundo, que tenemos un patrimonio ambiental extraordinario, una cultura gastronómica increíble, una cantidad de patrimonio material e inmaterial que muchas veces no es lo suficientemente conocido. Queremos que todo eso se siga conociendo”, afirmó López.

Mientras tanto, el nuevo director del IDT, Andrés Clavijo, quien empezará a ejercer sus funciones el próximo lunes, afirmó: “El turismo en general es una buena noticia para la ciudad, es la cara amable, alegre. El tema de la gestión territorial es fundamental. Los empresarios del sector también han hecho muchas cosas para la reactivación económica del turismo, así que vamos a dedicarnos este último año a mostrar todas las maravillas que estamos haciendo en el Instituto”.

Por su parte, Diego Peña, será el nuevo alto consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación. Es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la misma institución y Magíster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid.

Cuenta con 15 años de experiencia profesional como investigador y líder de proyectos de intervención orientados a la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos, y la construcción de escenarios de paz, convivencia y reconciliación. Además, es experto en justicia transicional.

Finalmente, López también posesionó a Cecilia Rincón Verdugo, como nueva Directora General del Idep. Es doctora en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, magíster en Estructuras y Procesos de Aprendizaje de la Universidad Externado de Colombia y psicopedagoga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC.

La nueva funcionaria fue decana de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente de la Maestría en Infancia y Cultura, y de la Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo de la misma institución. También directora del Grupo de Investigación ‘Infancias’.