Claudia López se despachó en contra de Mario Huertas por retrasos en la Troncal de la 68; el constructor le respondió

La alcaldesa aseguró que no hay derecho que no tengan gente trabajando y vayan tan atrasados. El empresario constructor le pidió a López mayor coordinación y aseguró que como sea él va a cumplir.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no aguantó más e hizo un fuerte llamado al constructor Mario Huertas, por los retrasos en las obras de la troncal de la Avenida 68 en Bogotá y por los pocos trabajadores que están al frente de la construcción.

Tras poner en funcionamiento el ciclopuente del Canal de Molinos, la primera obra de valorización que entregó el IDU, la alcaldesa López hizo un recorrido en bicicleta por la Avenida 68 y tras observar de primera mano el avance del proyecto, aseguró que a este ritmo las obras nunca van a terminar y le pidió celeridad a Huertas para cumplir con las fechas establecidas.

“Aproveché y vine a ver cómo va la obra de la 68 y quisiera pedirle enfáticamente a Mario Huertas, que es un gran constructor y que tiene 4 tramos de la troncal, (que cumpla)”, dijo la mandataria, subrayándole al constructor que “de la Séptima a la Autopista Norte hay 20 personas trabajando” y “no tiene sentido que vayan tan atrasados y no esté la gente que se necesita haciendo los frentes de obra”.

Según lo explicó el director del IDU, Diego Sánchez, quien acompañó a la alcaldesa López, el constructor Mario Huertas tiene a su cargo 4 tramos de esta troncal de TransMilenio, de 9 en total.

“No hay excusa con los planes de manejo tráfico, al contrario, le hemos dado toda la prioridad. (...) La gente hace un super sacrificio y ustedes no van al día a la obra”, cuestionó la burgomaestre. Y agregó: “Tienen solo 20 personas, de los cuales la mitad son paleteros, no querido, así no van a terminar esa obra nunca”.

“Los bogotanos hacemos un gran sacrificio por hacer las obras, pero necesitamos que los constructores nos cumplan haciendo las obras en los tiempos que está establecido. No hay derecho a que uno pase por una obra y no haya gente trabajando”, puntualizó López.

Hoy estamos revisando los frentes de obra sobre la Av 68. Los ciudadanos y @Bogota estamos haciendo todos los sacrificios por las obras pero los constructores tienen que cumplir.

En la Av 68 Conconcreto, PavimentosCol y LHS van bien pero los 4 frentes de obra de MHC van atrasados pic.twitter.com/kKcBGiNEVu — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 29, 2022

La respuesta de Mario Huertas no se hizo esperar. De acuerdo con el constructor, “estas obras son supremamente complejas, pero la importancia de aquí es trabajar todos para un mismo lado y apoyándonos”.

Huertas explicó que “cuando se está construyendo sobre avenidas tan importantes como estas, donde hay un movimiento vehicular de más de 8.000 vehículos en el día, esas circunstancias van impidiendo que se pueda trabajar en una forma masiva”.

Además, añadió que hay kilómetros de redes que están incorporadas dentro de la vía y se deben reemplazar, puesto que “todas estas son redes activas, y nosotros no podemos desbaratar y colocar nuevas redes sin una planeación previa”.

En ese sentido, Huertas, en conversación con Caracol Radio, le hizo también un llamado especial a López: “Yo lo que le pido a la alcaldesa que se adelante una planeación entre las empresas públicas y se le dé prelación a la Avenida 68, que nos atiendan”. Este llamado lo hizo porque según él, “hay situaciones de más de 4, 5 y hasta 6 meses pidiendo solución”.

Ahora, frente a los posibles retrasos en las obras, Huertas fue enfático en señalar: “Llevó más de 47 años en la ingeniería, los proyectos los he entregado siempre de primera y no entiendo por qué no se usan las páginas del IDU, donde se demuestran cuál es el porcentaje de ejecución que tenemos nosotros con respecto a las demás empresas que están trabajando”.

En cuanto a los operadores que tienen trabajando de noche, Huertas indicó: “a nosotros nos dejan trabajar de 10 de la noche a 4 de la mañana, pero a gente a dormir, por lo tanto, tampoco podemos abusar de esta situación, y al no tener carriles exclusivos de acceso para movernos nosotros, pues también nos toca de una forma planeada para poder ejecutar estas obras”.

Pese a todos estos obstáculos, Mario Huertas puntualizó: “Voy a cumplir, de eso tengan la seguridad”.