Atención: comienzan a llegar fanáticos de Darío Gómez a lo que será su velación en el Atanasio Girardot

Al medio día de este miércoles 27 de julio, cerca de las 2 de la tarde, comenzaron a llegar al Atanasio Girardot los seguidores de Darío Gómez, para poder verlo por última vez.

De acuerdo con algunos detalles revelados por su esposa Olga Lucía Arcila, en medio de una entrevista que concedió, evidentemente adolorida, “se va a hacer, con la bendición de Dios, lo que él pidió. Lo que tenía en sus sueños, Dios quiera que se pueda cumplir. Él quería cámara ardiente, con unos detallitos más. Estamos tratando de organizar todo”, dijo.

Desde que se conoció la noticia de la muerte del artista de música popular en la tarde de ayer martes 26 de julio, en la Clínica de las Américas en Medellín, a donde fue ingresado en estado de inconsciencia, según informó el centro médico, decenas de fanáticos lo han acompañado.

En las afueras del centro médico, hombres y mujeres de todas las edades llegaron a cantar sus canciones en apoyo y a manera de vivir el duelo.

💔👑"Nadie es eterno en el mundo": Decenas de fanáticos de Darío Gómez se reunieron a las afueras de la Clínica las Américas, en Medellín, para cantar a todo pulmón y darle el último adiós al eterno Rey del Despecho.⁣ pic.twitter.com/120urhDxD2 — 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒊ñ𝒐𝒔𝒂 𝑵𝒆𝒊𝒗𝒂 1.340𝒂𝒎 (@LaCarinosaNeiva) July 27, 2022

Cantaron, tomaron y bailaron, y hasta juegos pirotécnicos lanzaron, desde allí inició una caravana por la ciudad que también hizo presencia en medicina legal hasta donde llegó el cuerpo del cantante, allí al buen estilo antioqueño fueron entonadas canciones como Por las calles de un amor y Aquí sobro yo, éxitos de más de siete años lanzados por el cantante.

Los homenajes se han exacerbado a tal nivel que los fanáticos que llegaron montados en caballos a la clínica parecen haberse quedado cortos en comparación con un hombre que se bañó en licor afuera de Medicina Legal.

El curioso momento quedó registrado en un video en el que se observa la manera en la que, al tiempo que varios seguidores vitorean “Darío Gómez, vive”, este fanático toma una caneca de aguardiente y lanza el licor hacia arriba para que le caiga encima. Después, sirve un trago para continuar exaltando, a su manera, al cantante.

Pese a que su familia, hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente, la esposa del artista antioqueño, habló con Noticias Caracol y reveló cómo fueron sus últimas horas de vida, las cuales transcurrieron en su finca.

“El día de ayer [martes] Darío se levantó normal, estaba feliz. Realizó en la casa todas las labores, tareas y reuniones que tenía programadas para el día”, manifestó inicialmente la mujer.

Luego, añadió: “Sobre las 6:40 de la tarde se iba a montar a su carro para salir y en ese momento sufrió el síncope por el que lo llevamos a la clínica. Desafortunadamente, se confirmó su deceso”.

La prematura partida de Darío Gómez deja un luto profundo en Colombia. El llamado ‘Rey del Despecho’, que acompañó con sus melodías a millones de colombianos en sus momentos más tristes, falleció a los 71 años de edad.

Por ejemplo, Aníbal Ramírez, conocido como Pistolita, el guitarrista de requinto del grupo Los Legendarios y quien más años llevaba al lado de Darío Gómez, reconoce que no esperó nunca tener que enterrar o vivir la muerte de su amigo, pues al mejor estilo de la letra ‘Jaime Molina’ de Rafael Escalona, Aníbal asegura que el rey del despecho le decía que primero debía morir él.

“Él me decía, varias veces en la tarima, (yo creo que voz me vas a enterrar a mí) pero yo no creí que fuera morir primero que yo, me decía que prefería que mejor muriera yo primero porque él no podría soportarlo. Nadie sabe lo que Dios piensa”, fueron las palabras de Aníbal en una entrevista hecha por SEMANA.