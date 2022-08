Comisión de la Verdad llega a su fin en medio de fuertes polémicas

El pasado 28 de junio, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, el padre Francisco de Roux presentó junto a su equipo el primer avance del Informe Final de la Comisión de la Verdad. El documento titulado Hay futuro si hay verdad da un contexto del conflicto armado colombiano, presenta sus principales protagonistas y hacía varias recomendaciones para que fueran aplicadas a corto, mediano y largo plazo por el Gobierno.

Tras su presentación existió un profundo debate sobre la forma en cómo se había realizado el informe, la no inclusión de todas las víctimas, una parcialización de las cifras y la falta de espacio para hablar de las acciones ejecutadas en todo el territorio nacional por la guerrilla de las Farc.

Incluso, un grupo de militares víctimas del secuestro y la desaparición forzada cuestionó, en un evento realizado en la Universidad Militar Nueva Granada, la visión parcializada del conflicto armado. Frente a esto, el padre De Roux atinó a decir que “son diez millones de víctimas, (…) si le diéramos un minuto a cada víctima de militares, víctima de todo el país, nos demoraríamos 18 años”.

La más reciente polémica se presentó la semana pasada con el capítulo que hizo referencia al proceso de paz que se adelantó con las Farc en La Habana (Cuba), la posterior firma del Acuerdo Final de Paz y el riesgo que representó la captura del excomandante guerrillero Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, por cargos relacionados con el tráfico de drogas.

En el documento se recolectaban y citaban versiones de informes periodísticos que señalaban que se había tratado de un “entrampamiento” por parte de agentes de la DEA de los Estados Unidos y la Fiscalía General de Colombia. En este sentido, se indicaba que se le había puesto un cebo al excomandante guerrillero para que se reuniera con supuestos emisarios de los carteles mexicanos que querían traficar cocaína a los Estados Unidos.

Las críticas no se hicieron esperar. El exfiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que jamás se realizó un entrampamiento y todo el operativo contó con fuentes humanas y pruebas documentales que reseñaban que, en efecto, Santrich se había asociado con un grupo de narcotraficantes para seguir delinquiendo. Esto, pese a que había hecho parte del Acuerdo Final y, por si fuera poco, tenía una curul en la Cámara de Representantes.

Este fin de semana se termina la @ComisionVerdadC. Su legado es ahora de todos los colombianos. Un agradecimiento especial a @FranciscoDeRoux, a todos los comisionados y sus equipos; su trabajo por la paz del país ha sido un gran aporte. — Paula Gaviria (@PaulaGaviriaB) August 28, 2022

Para esto, invitó al padre De Roux a crear un Tribunal de Honor para evaluar lo que realmente ocurrió y establecer si existió alguna irregularidad en el proceso contra Santrich. Para Martínez Neira, es falsa la versión que se plantó cocaína con el fin de adelantar la negociación con el exjefe guerrillero.

Frente a esta propuesta, el presidente de la Comisión de la Verdad le respondió así: “Nosotros queremos decirlo francamente, la Comisión de la Verdad no es juez de nadie, nosotros presentamos análisis, pero nosotros no podemos condenar a nadie ni responsabilizar a nadie como culpable, no somos una entidad judicial”.

Por decisión de la Corte Constitucional, la labor de la Comisión de la Verdad finalizará este 27 de agosto. La fecha se fijó en el fallo que prorrogó por nueve meses más el periodo, debido a las pausas del trabajo que se presentaron por la pandemia del covid-19, que impidieron realizar varias labores en el territorio y la atención al público en sus oficinas.

Militares no fueron prisioneros de guerra

En la más reciente socialización del informe, el pasado 25 de agosto, el padre Francisco de Roux aseguró que durante el conflicto armado siete mil soldados fueron secuestrados, advirtiendo que, contrario a lo que han manifestado los excomandantes de las Farc, no se les puede calificar como prisioneros de guerra.

“Son cerca de 7.000 desaparecidos militares que fueron secuestrados, no prisioneros de guerra. Ellos fueron raptados en la selva y nunca se volvió a saber de ellos”, advirtió el padre.

“Hemos grabado a los 4.223 miembros de las fuerzas militares víctimas directas del conflicto armado. Y también tenemos otra cifra que ustedes nos dieron: poco más de 47.000 soldados, policías, miembros de la fuerza aérea y de la fuerza armada murieron en la guerra”.

Finalmente, hizo un nuevo llamado para que este documento sea conocido y revisado por todos los colombianos, con el fin de que estos hechos tan lamentables no se vuelvan a presentar nunca más.