Conectadas pero vulnerables: esto revelan las cifras sobre violencia digital contra mujeres

Así ocurren

“En medio de una conversación laboral por Skype, empezó a decirme que yo debía bailar muy rico porque era de Cali, que mi novio era muy afortunado y que él podía viajar a escondidas de su esposa para que saliéramos de rumba. Me sentí muy incómoda y respondí con un emoticón. No teníamos confianza porque era nueva en ese trabajo”.

Esto es lo que narra Laura, quien años atrás tuvo la conversación con su jefe por medio de Skype, ya que esta plataforma era el medio de comunicación oficial de la organización para la que trabajaba. Además, agregó que solía dejarlo en visto, pues no fue la única vez que la situación ocurrió; incluso le escribía en horarios no laborales y que, al él notar su molestia, su comportamiento se tornó odioso con ella. “Luego me enteré de que había tenido amoríos con varias compañeras y que a ellas les daba beneficios como días libres o cambios de turno”.